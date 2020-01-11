Палата больницы в селе Счастливом Карачаево-Черкесии. Кадр из видео на Youtube-канале «Архыз 24». https://www.youtube.com/watch?v=A2KQyDNLHf4

11 января 2020, 10:20

Минздрав Карачаево-Черкесии отказался признать проблему нехватки врачей в Счастливом

Жалобы местных жителей на частое отсутствие врача в больнице села Счастливого необоснованны, заявило министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии после проверки. Сельчане рассказали "Кавказскому узлу" об острой нехватке мест в больнице.

Как писал "Кавказский узел", в январе жительница села Счастливого Прикубанского района Карачаево-Черкесии публично обратилась к Минздраву Карачаево-Черкесии, указав, что местная больница часто остается без врача, поскольку единственный фельдшер ездит по вызовам из окрестных сел. Пользователи Instagram поддержали женщину, указав на проблемы здравоохранения на селе.

Министерство здравоохранения не признает наличия проблемы. "Была создана специальная комиссия министерства, она выезжала в эту больницу. Информация, размещенная в соцсетях, не подтвердилась. Ситуация там совсем другая. Вся необходимая медпомощь жителям сел оказывается", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства Альбина Токова. Она добавила, что опубликованной в соцсетях жалобе было посвящено совещание в Минздраве 9 января.

"В случае выезда фельдшера скорой медицинской помощи на вызов медицинская помощь оказывается постовыми медсестрами круглосуточного стационара. В связи с вышеуказанной информацией сообщаем вам, что сведения, изложенные в СМИ, являются недостоверными", - говорится в официальном ответе министерства здравоохранения республике на запрос "Кавказского узла".

Участковая больница оказывает врачебную помощь жителям сел Счастливое, Светлое, Холоднородниковское, Пригородное, Талпык и Ильичевское, в которых, по последней медицинской переписи, проживают в общей сложности 4871 человек. "Экстренная помощь оказывается общепрофильной выездной фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи с постом, находящимся в селе Счастливое. Согласно стандартам Министерства здравоохранения РФ, одна бригада скорой медицинской помощи формируется на 10 тысяч обслуживаемого населения, а также с учетом времени доезда 20 минут", – сказано в письме.

Там отмечается, что от Счастливого до других пяти сел машина едет от 4 до 17 минут. Самое дальнее село, Пригородное, расположено на расстоянии 19 километров. Кроме того, в пяти селах работают собственные фельдшерско-акушерские пункты, отметило ведомство.

По данным Минздрава, в больнице села Счастливое работают два участковых терапевта, два педиатра, один акушер-гинеколог. Согласно ведомственным рекомендациям, в больнице должен быть один терапевт на 1700 жителей и один педиатр на 1100 детей. Дневной стационар больницы рассчитан на 10 коек, а круглосуточный - на восемь.

В самой больнице также заявили, что пациентам оказывается вся необходимая помощь. "Мы работаем в штатном режиме, оказываем нашим пациентам всю необходимую помощь. Больше ничего сказать не могу", - сказал представитель медучреждения корреспонденту "Кавказского узла".

Медработников в больнице не хватает, настаивает жительница Счастливого Фатима. "В скорой помощи один фельдшер и одна машина. Конечно, он не успевает всем вовремя оказать помощь", - заявила она. Женщина также указала на то, что мест в больнице недостаточно. "В больнице всего 10 коек, больше не принимают. И это при том, что она обслуживает несколько сел. А больных людей немало. Многие и не надеются, что их туда госпитализируют", – рассказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница села Таллык Марьям охарактеризовала ситуацию с медпомощью как плачевную. "Эта больница обслуживает жителей нескольких сел. Представьте, сколько людей, а в ней всего 10 коек. Больше 10 больных там лежать не могут. Люди отчаялись, многие уже едут и госпитализируются в медучреждения села Николаевское или села Дружба", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Губернатор похвалил главу ростовского Минздрава после ее ареста", "Следствие назвало поджог причиной пожара в больнице Ростова-на-Дону", "Выброшенные документы дали ростовским силовикам повод для проверки больницы".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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