Сельчане в Карачаево-Черкесии пожаловались на недостаток медперсонала в больнице

04 января 2020, 21:52

В местной больнице не оказывается медпомощь, когда работающий там фельдшер выезжает на вызовы, заявила в обращении к чиновникам жительница села Счастливого в Карачаево-Черкесии. Комментаторы в соцсети поддержали женщину, указав на проблемы здравоохранения на селе. За восемь лет в села региона по программе "Земский доктор" направлено более 300 специалистов, отчитались власти.

Больнице в селе Счастливом грозит закрытие, опасаются местные жители

О том, что в Счастливенской участковой больнице не хватает медсестер, говорится в размещенном 2 января заявлении местной жительницы в сообществе "chp_kchr" в Instagram.

"Обращаюсь к Минздраву КЧР. В Счастливенской участковой больнице нет медсестер. На дежурстве только один фельдшер. Обращаю ваше внимание на то, что этот фельдшер обслуживает вызова нескольких сёл. А их всего семь!!! В тот момент, когда фельдшер на вызове, больница пустая. Больные люди приходят и никого не находят! Ждут, пока фельдшер приедет. Кто будет оказывать помощь в момент отсутствия фельдшера? Почему нет медсестёр?" - написала женщина.

Разместив ее обращение, администратор группы задал вопрос: "Кто согласен, что такая проблема есть?" В результате пост к 21.50 мск 4 января собрал 1193 отметки "Нравится" и 94 комментария.

Большинство комментаторов пишут о плачевном состоянии медицины, критикуют программу оптимизации здравоохранения и удивляются, что в республике не работает программа "Земский доктор".

"Буквально сегодня я оказалась жертвой - на укол ездила три раза, и на месте никого не было. Сказали - уехал на вызов. И так до 20:00", - подтвердила 2 января zari1234567889. "Да, есть такая проблема, и не только в Счастливенской больнице", - отмечает urtenovaaza.

"Была больница в селе Счастливое, где лечение проходили все больные с Холодного Родника, с Таллыка, со Светлого и т. д., и очень всем интересно - кому в голову пришла такая гениальная идея закрыть больницу, и куда бежать, если кому-то вдруг совсем плохо. Пока доедет до Черкесска, это сколько времени можно потерять? Закрывают больницы, зато с усердием строят дома культуры, парки отдыха в сёлах. Да кому эти дома культуры нужны, вы больницы, стационары не закрывайте, это жизнь кому-то спасёт", - подтвердила проблемы участковой больницы zarimakhybyrtova, пост которой собрал пять отметок "Нравится". "Медсёстры в этой больнице всегда оказывают помощь больным, а Счастливенская больница и в правду обслуживает 7 сёл, но ходят разговоры, что хотят больницу закрыть, как быть? Помогите принять меры", - отмечает zuriyat_bairamkulova.

В состав Счастливенского сельского поселения входят четыре населенных пункта: село Счастливое (административный центр), село Светлое, село Холоднородниковское и хутор Холоднородниковский. Численность населения составляет 3576 человек. В поселении проживает 846 пенсионеров, из общего числа пенсионеров 260 человек – инвалиды. Также в поселении проживает 989 детей (в возрасте от 0 до 18 лет), из них 288 человек – это дети до 6 лет, говорится в информации на сайте администрации Прикубанского района.

"Да, это действительно ужас. Как может один фельдшер за всех работать, и при этом человеку жить надо", - удивляется _.mia_.mar. "Почему везде сокращают медсестёр?" - задается вопросом farida__bai. "А какая зарплата у медработников, обучение куда дороже выходит, чем их годовая зарплата", - указывает al.bina6397.

"Это называется оптимизация у них", - считает fa.tima6655. "Результат оптимизации системы здравоохранения", - согласен azamat__baychorov. "Запахло «мертвыми душами» и «оптимизацией»", - также высказывает свое мнение jatday458. Его пост собрал 13 отметок "Нравится".

"Вы меньше ходите туда, а побольше слушайте и смотрите новости по госканалам, там же вам говорят, что все у нас отлично! А вы со своими проблемами всю статистику портите", - иронизирует ia.7754.

"Зарплату хорошую дайте медикам и все будет ок", - пишет lidamalkhozovaa. "Зачем медсестра, требуйте докторов, тем более если 7 посёлков. Сейчас есть врачи общей практики. Если маленькая численность посёлков, на врача общей практики точно потянут", - посоветовала fatima.khatueva. Этот пост собрал четыре отметки "Нравится"

"А как же программа «Земский доктор»? Где все, кто ушли в село на млн?" - задается вопросом studia_krasoty_aktual.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением информации, приведенной пользователями соцсети, и не может проверить достоверность представленных ими сведений. На сайтах регионального Минздрава и администрации Прикубанского района комментариев на заявления местных жителей о проблемах с медперсоналом в больнице села Счастливого по данным на 21.50 мск 4 января нет.

Власти рапортовали о более 300 направленных в села специалистах

Программа "Земский доктор" активно реализуется в Карачаево-Черкесии, с начала 2019 года в сельские поселения региона переехали 10 медицинских работников, сообщили 16 октября 2019 года в пресс-службе главы и правительства республики и в министерстве здравоохранения региона.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

В села КЧР в минувшем году поехали терапевт, участковый врач, эндокринолог, педиатр, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, врач функциональной диагностики, хирург, врач скорой помощи и уролог.

Показатель программы "Земский доктор" в республике на 2019 как раз и предусматривал привлечение 10 специалистов, то есть плановые показатели в регионе достигнуты. В 2018 году в села региона было привлечено 64 врача, а всего с начала работы программы "Земский доктор" на работу в сельскую местность в Карачаево-Черкесии привлечено более 300 врачей, говорилось в информации ТАСС за 16 октября 2019 года.

Ранее "Кавказский узел" писал о том, что в городе Новочеркасске Ростовской области в конце ноября после увольнения специалистов приостановил работу стационар инфекционной горбольницы, где и ранее не хватало врачей. После того, как в ситуацию вмешался губернатор, городские чиновники подыскали для больницы новых сотрудников, пообещав им служебное жилье и единовременную выплату в размере 1 млн рублей за счет средств местного бюджета.