Правозащитники призвали расследовать избиение блогера Гусейнова в Баку

29 декабря 2019, 16:22

Власти Азербайджана должны тщательно расследовать избиение блогера Мехмана Гусейнова, заявили правозащитные организации и представитель ОБСЕ. Сотрудники полиции не участвовали в избиении Гусейнова, заверило МВД.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 декабря в Баку полицейские пресекли пикет активиста и блогера Мехмана Гусейнова в поддержку рэпера Парвиза Гулузаде, вывезли его за город и избили, рассказал сам Гусейнов.

Рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, был задержан 26 декабря и арестован на 30 суток по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.

28 декабря Мехман Гусейнов обратился в в Бакинский городской клинический центр, где прошел обследование, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сам блогер

"Врачи констатировали наличие у меня травм на шее, ребрах с левой стороны, ссадины, синяки на руках, ногах. Медики рекомендовали мне 3-4 дня мало двигаться, полежать. Я от боли и так с трудом передвигаюсь, ребра сильно болят. Фактически меня на какой-то период выключили из избирательной кампании. Я кандидат в депутаты, мне нужно собирать подписи избирателей. Но теперь физически мне трудно собирать подписи", - пожаловался он.

Мехман Гусейнов выдвинут кандидатом в депутаты от блока "Движение". Он является председателем правозащитной структуры "Институт свободы и безопасности репортеров", говорится в биографической справке о Гусейнове, подготовленной "Кавказским узлом".

Гусейнов намерен подать жалобу на действия полиции в прокуратуру. "Мы посоветовались с юристами. Они рекомендовали обратиться сразу в прокуратуру, поскольку органы МВД заинтересованная сторона, и они не могут расследовать жалобу на полицию", - пояснил он.

Глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов подтвердил факт задержания блогера, однако опроверг сведения о его избиении. "Никакого физического воздействия сотрудники полиции к Мехману Гусейнову не применяли. [...] Если после того, как сотрудники полиции удалили Мехмана Гусейнова с территории (где он проводил пикет. – Прим. "Кавказского узла"), его кто-то избил, то пусть он обратится к территориальным органам полиции. Будет проведено расследование, был ли он избит на самом деле, и кто его избил", - процитировало 28 декабря Захидова haqqin.az.

На избиение Мехмана Гусейнова отреагировала норвежская правозащитная организация Human Rights House Foundation. Правозащитники призвали власти Азербайджана "быстро и тщательно расследовать инцидент" и привлечь виновных к ответственности, говорится в заявлении организации, опубликованном 28 декабря в Twitter.

Беспокойство по поводу сообщений о задержании и избиении Гусейнова выразил также спецпредставитель ОБСЕ по свободе СМИ Арелем Дезир. "Я призываю власти провести быстрое и тщательное расследование этого вопроса и привлечь виновных к ответственности", - написал он 28 декабря в Twitter.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Азербайджана (ЦМПЗА) Эльшан Гасанов назвал избиение блогера «вопиющим произволом». "Сам факт того, что его увезли ночью на пустырь за город и бросили там, уже является формой бесчеловечного обращения. А избиение его шестью лицами является пытками. Это грубое нарушение фундаментальных свобод, гарантированных Европейской конвенцией, Конституцией Азербайджана и национальным законодательством. Применение пыток – это уголовно наказуемое деяние", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

ЦМПЗА потребовал расследовать нападение на блогера и наказать виновных, а также выплатить Гусейнову компенсацию за вред здоровью и моральный ущерб, уточнил правозащитник.

Версию МВД назвал "неправдоподобной" координатор Комитета против репрессий и пыток Намизад Сафаров. "На видео было видно, как задерживают блогера, а не «удаляют». С другой стороны, из комментария представителя МВД также подтверждается, что между блогером и сотрудниками полиции был конфликт. По биллингу телефона Мехмана Гусейнова можно установить, что его вывозили далеко за город. Автомобиль, который вез его также , очевидно, попал на камеры «Безопасный город». Также должен попасть на видео и автомобиль на котором блогер возвращался. Ведь не стал бы блогер ехать за город на пустырь посреди ночи? А травмы на теле блогера подтверждают насилие над ним. Если это сделали не сотрудники полиции, то пусть правоохранители найдут тех, кто сделал это", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".