Блогер Гусейнов рассказал об избиении силовиками после пикета в Баку

28 декабря 2019, 10:34

Силовики вечером 27 декабря пресекли пикет активиста и блогера Мехмана Гусейнова в поддержку рэпера Парвиза Гулузаде, вывезли его за город и избили, сообщил сегодня сам Гусейнов.

Как писал "Кавказский узел", рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, был задержан 26 декабря и арестован на 30 суток по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.

Поздно вечером 27 декабря несколько активистов провели в центре Баку акцию с требованием рэпера. Они по одному разворачивали плакаты с лозунгом "Освободи Пастера!". Мехман Гусейнов вышел на пикет напротив здания МВД. Спустя несколько минут его задержали сотрудники полиции. Гусейнова отпустили через два часа.

На видео, опубликованном сегодня на странице Meydan Tv в Facebook, видно задержание активиста силовиками. В подписи сказано, что это задержание Гусейнова.

Задержанный пожаловался на избиение. "Они уже в машине закрыли мне голову и стали избивать. Им пришел приказ везти меня в Локбатан и там избить в пустынной местности. Они привезли меня туда, высадили из автомобиля и повели в сторону от дороги. Шесть человек меня били. Они говорили: «Ты надоел уже», «Из-за тебя мы ночью не можем спать». Я даже сначала не понимал, за что меня задержали. Потом они стали говорить: «Где плакаты?», «Ты организатор?» Тогда я понял, что меня задержали из-за акции. Но я не был организатором. Они мне говорили: «чтобы мы тебя больше в центре не видели»", - сообщил Гусейнов.

По его словам, силовики снимали избиение на мобильный телефон. "Они повалили меня на землю, садились на меня, били по всем частям тела, совершали неподобающие мужчине действия. Они требовали пароль от моего телефона, я им не дал. Я им сказал: «Раз вы избиваете меня, так вообще убейте». Потом им поступил приказ закончить, и они, выбросив мой телефон в сторону, уехали. Я нашел телефон и вышел на дорогу, чтобы на попутной машине поехать в город. Но никто не останавливал машину. Потом я позвонил товарищам, и они приехали за мной", - рассказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Вернувшись в Баку около трех часов ночи, блогер пошел на медобследование в городской клинический центр. Врачи зафиксировали у Гусейнова шишки на голове и многочисленные синяки на теле. Одежда у блогера была порвана.

Сопровождавшие его активисты снимали обследование Гусейнова на видео. Эти записи были опубликованы на странице Meydan Tv в Facebook. На них видно, что у блогера изорвана одежда.

Блогер заявил, что будет жаловаться на силовиков. Он связал избиение не только с ночной акцией, но и со своим участием в муниципальных выборах, а также намерением баллотироваться в парламент. "Мы провели активную кампанию, люди массово голосовали за меня. Но они сфальсифицировали выборы. Мы подали жалобу в ЦИК. Думаю, что эта атака также связана с моим участием на парламентских выборах. Я выдвинул свою кандидатуру, и они хотят запугать меня. Но все тщетно, я продолжу свою деятельность, как прежде", - сказал Мехман Гусейнов.

Муниципальные выборы прошли в Азербайджане 23 декабря. Явка, по данным ЦИК, составила около 33%. Выборы сопровождались массовыми нарушениями закона, заявили опрошенные "Кавказским узлом" независимые кандидаты и активисты. Блогер Мехман Гусейнов, в частности, рассказал о "каруселях" и вбросах. Председатель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли отметил, что Гусейнов "популярный блогер, особенно в местности, где живет и баллотируется", а "его антикоррупционные сюжеты очень по душе жителям поселка".

Мехман Гусейнов выдвинут кандидатом в депутаты от блока "Движение". Он является председателем правозащитной структуры "Институт свободы и безопасности репортеров", говорится в биографической справке о Гусейнове, подготовленной "Кавказским узлом".

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить в пресс-службе МВД Азербайджана комментарий относительно заявления Гусейнова об избиении.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".