Школа оказалась под угрозой закрытия после конфликта сельчан с чиновниками в Дагестане

21 декабря 2019, 23:20

Жители села Аргвани вывезли детей из школы-интерната, протестуя против назначения директора без согласования с ними. Местные чиновники пересмотрели свое решение и пообещали выбрать директора с помощью конкурса. Однако сельчане, профинансировавшие оснащение школы и строительство кампуса для учеников, заявили, что не верят этим обещаниям.

Как писал "Кавказский узел", между жителями села Аргвани Гумбетовского района и чиновниками возник конфликт. Администрация района не согласовала с сельчанами кандидатуру на должность директора местной школы, хотя оснащение школы и строительство кампуса для учеников профинансировали меценаты из числа жителей села.

Меценаты, вложившие средства в строительство и ремонт школы в селе Аргвани, намерены забрать вложения, говорится в поступившем на смс-сервис "Кавказского узла" сегодня сообщении. По словам автора сообщения, это спровоцировала местная администрация, назначившая 19 декабря в школу нового директора. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На данный момент средняя общеобразовательная школа в селе Аргвани закрыта, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из меценатов, профинансировавших оснащение школы и строительство кампуса для учеников Абдулла Абдулгамидов. Его ребенок также учился в этой школе. По словам Абдулгамидова, родители вывезли своих детей из Аргвани и уже не верят обещаниям районных чиновников провести конкурс на замещение должности директора школы.

Село Аргвани расположено в 120 километрах к северу от Махачкалы, если ехать через Гимринский тоннель. До ближайшей железнодорожной станции в Хасавюрте – 70 километров. Это одно из древнейших сёл Дагестана, которое основано примерно в 1038 году. В селении имеются места, тесно связанные с Кавказской войной и национально-освободительным движением горцев против царской России и событиями, которые произошли в XIX веке, говорится в информации на сайте Гумбетовского района. Численность населения Аргвани, по данным переписи населения 2010 года, составляет 796 человек.

Родители вывезли учеников из села Аргвани, обвинив чиновников в срыве договоренностей

Со слов Абдулгамидова, инициативная группа из бизнесменов, выходцев из села Аргвани, профинансировавших оснащение школы и строительство кампуса для учеников, была сформирована после того, как они услышали, что в 2019 учебном году сельская школа перестанет функционировать из-за отсутствия достаточного количества учеников.

Для того чтобы школа продолжала работу, было необходимо привлечь учеников. До начала кампании по привлечению учеников в школу в ней обучалось четыре ребенка, рассказал Абдулгамидов. "Мы [инициативная группа меценатов] поняли, что если эта школа закроется, то ее заново открыть будет невозможно", – пояснил он. Участники инициативной группы решили отправить в эту школу своих детей для продолжения учебы и создать приемлемые условия для их круглосуточного проживания и комфортного обучения.

Как сообщил Абдулгамидов, инициативная группа планировала не только провести капитальный ремонт старого корпуса школы и постройку нового, но и обновить весь преподавательский состав школы, пригласив туда учителей на конкурсной основе. "Всем нам надо было знать, согласны ли уйти учителя и директор, которые там работали, если мы будем начинать реализацию проекта", – рассказал Абдулгамидов.

Он пояснил, что всем учителям, которые на тот момент работали в школе, было более 70-80 лет. "Этот вопрос был принципиальным и был поставлен специально", – подчеркнул Абдулла Абдулгамидов.

Прежде чем приступить к постройке кампуса и к реализации проекта восстановления школы инициативная группа встретилась с ее директором. На этой встрече инициативная группа озвучила директору школы свою идею, а также выставила условия реализации проекта. Директор Магомед Алиев заявил, что готов уйти с поста руководителя образовательного учреждения, если это является одним из главных условий реализации проекта, отметил Абдулгамидов. "Мы, поверив этому разговору, начали реализацию проекта", – рассказал меценат. С его слов, за короткое время был залит фундамент под кампус и подсобные помещения.

В последующем до инициативной группы дошли сведения о том, что коллектив учителей и сам Алиев не согласны увольняться, но затем инициативная группа меценатов и учителя пришли к консенсусу, что увольнение каждого преподавателя будет осуществлено только после утверждения на его место нового молодого специалиста.

По словам Абдулгамидова, в начале этого учебного года в школе начали обучение 39 детей. Для них инициативная группа закупила комплекты учебников. "Мы даже родителям не сказали, что учебники нужно покупать, потому что очень нужно было убедить родителей отправить к нам детей. Надо было это сделать для того, чтобы школа открылась", – пояснил он.

В начале декабря родители учеников, посчитав, что руководство школы не в состоянии решить простые организационные вопросы, сообщили директору, что он срочно должен освободить должность, однако тот отказался. По этому вопросу инициативная группа выехала в районный центр для встречи с руководством района, и на этой встрече узнали, что директор изменил свое решение и готов уволиться по собственному желанию. "Мы в течение часа обсуждали эту ситуацию с заместителем главы Гумбетовского района", – рассказал Абдулгамидов.

По его словам, по итогам встречи было решено найти на должность директора приемлемую кандидатуру, которая отвечает всем профессиональным и иным стандартам руководителя учебного заведения. "Мы объяснили, что все родители жалуются на директора. Нам этот директор не подходит", – рассказал Абдулгамидов.

Инициативная группа сообщила чиновникам, что они намерены искать новую кандидатуру на должность директора по рекомендациям Дагестанского института развития образования, и призвала руководство района содействовать им в этом. Через этот институт был уже осуществлен подбор некоторых учителей-предметников, которые преподавали в аргванинской школе, указал Абдулгамидов. В конце встречи родители учеников попросили чиновников не назначать человека на должность директора без согласования с ними, и представители администрации пообещали им это.

Инициативная группа занялась активным поиском нового директора школы в тесном сотрудничестве с Дагестанским институтом развития образования. Каждый предполагаемый претендент должен был участвовать в конкурсе. "Были уже три-четыре человека, которые были готовы приехать на проверку [для участия в конкурсе]", – рассказал Абдулгамидов.

Однако, когда 15 декабря руководитель Дагестанского института развития образования позвонил заместителю главы Гумбетовского района, чтобы сообщить, что предварительный выбор кандидата закончен, чиновник заявил, что районное руководство уже определилось с человеком, который займет должность директора школы. Представление нового директора должно было состояться 19 декабря. "Он сказал, что нашел директора, и что вопрос уже решен", – передал Абдулгамидов слова чиновника.

Узнав об этом, инициативная группа родителей и меценатов 16 декабря обратилась с коллективным письмом на имя руководства Гумбетовского района. В обращении сельчане указывали на необходимость согласовать кандидатуру нового директора с родителями и меценатами, однако заместитель главы Гумбетовского района Магомед Карагишиев заявил им, что вопрос с назначением нового директора решен и пересмотру не подлежит.

После того как руководство района проигнорировало просьбу родителей и жителей селения Аргвани, меценаты и родители решили забрать всех детей из школы и закрыть построенный на их деньги кампус, рассказал Абдулгалимов.

По его словам, на данный момент из села вывезены 28 детей из обучавшихся в школе 39. "Оставшиеся – из села, они не жили в этом интернате", – рассказал Абдулгалимов.

Его слова о конфликтной ситуации с районной администрацией подтвердил другой представитель группы меценатов Ахмед. По его словам, руководство района вплоть до дня представления директора школы скрывали его имя. "Мы просили руководство района хотя бы отправить этого человека в Дагестанский институт развития образования для прохождения конкурса", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмед.

Он обвинил власти Гумбетовского района и в том, что профильное райуправление не заявило необходимое количество учебников для школы, и их пришлось покупать меценатам. Инициативная группа закупила учебники на сумму более 300 тысяч рублей, отметил Ахмед.

Он также рассказал, что благодаря меценатам после прохождения конкурса в этом году в школу были приглашены восемь учителей. "Мы им даем жилье. Мы их кормим, они очень довольны", – рассказал Ахмед, пояснив, что пятеро из этих восьми учителей живут в построенном на деньги меценатов кампусе.

Сам интернат, как сообщил Ахмед, состоит из двух корпусов: старого - прошедшего капитальный ремонт, и нового - построенного в 2019 году. На территории расположены подсобные и хозяйственные помещения, в каждой комнате размещены по четыре ученика, общая вместимость построенного кампуса составляет 60-70 учеников.

По словам Ахмеда, многие выходцы из окрестных сел, проживающие в городах Дагестана, изъявили желание отправить своих детей в эту сельскую школу, однако получили отказ, так как школа принимает только выходцев из Аргвани.

Администрация района пересмотрела свое решение, но родители теперь хотят гарантий

Руководитель управления образования Гумбетовского района Рамазан Магомедов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что 20 декабря администрация района пересмотрела свое решение о назначении директора школы, и было вынесено решение оставить прежнего директора Магомеда Алиева на этой должности до конца 2019 года.

По словам Магомедова, после новогодних каникул будет создана конкурсная комиссия. "Директора будут принимать на конкурсной основе. В конкурсе могут принимать участие все желающие, которые соответствуют требованиям на эту должность", – пояснил Рамазан Магомедов.

При этом, указал он, назначение и увольнение директора школы – это прерогатива главы администрации Гумбетовского района. В конкурсную комиссию будут входить представители отдела образования района, а также специалисты Дагестанского института развития образования, сообщил чиновник.

Родители школьников, по словам Абдуллы Абдулгамидова, не готовы возвращать детей в школу, так как не уверены, что в дальнейшем ситуация не повторится. "Мы этим людям не доверяем. Они пускай кого хотят ставят туда, а мы детей отправлять не будем. Мы доверяем только республиканской власти", – заявил Абдулгамидов.

Он отметил, что родители хотят получить гарантии от республиканских властей, что в дальнейшем у них не возникнет подобных проблем. Также Абдулгамидов заявил, что у родителей есть подходящая кандидатура на должность директора школы.

Юрист назвал требования родителей законными

Требования инициативной группы меценатов основаны на федеральном законе об образовании, который предусматривает, что при принятии управленческих решений учитывается мнение родителей и педагогического состава, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дагестанский юрист Магомед Юнусов.

По его словам, на данный момент весь педагогический состав и родители против того, чтобы в школу назначался директор без учета их мнения. Дети почти всех меценатов учатся в данной школе, и каждый родитель хочет для своего ребенка высококвалифицированного специалиста, который прошел проверку на квалификацию в специализированном учреждении, каковым является Дагестанский институт развития образования, отметил Юнусов.

Юрист рассказал еще об одном моменте в ситуации. По его словам, группа бизнесменов-меценатов, которая выступила инициатором реконструкции аргванинской школы, договорилась с администрацией Гумбетовского района об отчуждении земли, на которой меценатами был построен кампус для прибывших детей.

"Они обратились в администрацию с инициативой передать им часть земли, на которой они построят дополнительные корпуса. Есть протокол совещания, на котором решено выделить земельный участок", – рассказал Магомед Юнусов.

По его словам, инициативная группа, не дожидаясь официального отчуждения и юридических бумаг, начала строительство нового корпуса. "Руководствуясь дагестанскими адатами, "по рукам ударили - решение приняли", они начали строительство, не дожидаясь юридического оформления бумаг. В марте было совещание, а в конце лета все корпуса были построены", – отметил юрист.

Он отметил, что администрация района инициировала включение школы в республиканскую программу "150 школ", в рамках которой был сделан капитальный ремонт лишь благодаря тому, что меценаты выступили соучастниками капремонта старого школьного корпуса. "Меценаты внесли свою финансовую лепту в ремонт старого корпуса и параллельно построили новый корпус и вспомогательные помещения", – объяснил Юнусов.

По его словам, администрация издала постановление об отчуждении части земли, которая находится под новым построенным корпусом, чтобы передать право владения инициативной группе. "Они юридически отделили ее, внесли кадастровые изменения. Все юридические процедуры выполнены, и было поручение объявить аукцион, но его они так и не объявили", – рассказал юрист. На данный момент процесс передачи земли меценатам застрял на этапе объявления аукциона, пояснил он.