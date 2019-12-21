Родственники обвиняемых по делу о беспорядках в Гяндже провели акцию протеста в Баку

21 декабря 2019, 06:00

На акции протеста во дворе Бакинского апелляционного суда родственники обвиненных по "гянджинскому делу" потребовали освободить арестованных.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа суд завершил рассмотрение жалобы одной из групп осужденных по событиям в Гяндже в июле 2018 года, насчитывающей 11 человек. Четыре человека были освобождены, еще семерым сокращены сроки наказания. 15 августа было оглашено решение по делу другой группы обвиняемых. 26 августа суд смягчил наказания восьми осужденным, а 30 августа освободил одного и сократил сроки еще пятерым. 19 сентября суд вынес решение группе из семи обвиняемых, приговорив их к лишению свободы на сроки от 2 до 20 лет. 30 сентября решением суда четверо из восьми обвиняемых по делу о беспорядках в Гяндже получили реальные сроки, еще четверо освобождены: двое приговорены условно, еще двум засчитали уже отбытый срок.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Силовики характеризовали покушение как теракт, задержав подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого начались массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста в Гяндже и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. В конце августа 2018 года Велиева освободили от занимаемой должности.

В Азербайджане во время рассмотрения Бакинским апелляционным судом 20 декабря жалобы группы обвиненных по "гянджинскому делу" их родственники провели акцию протеста, сообщило в тот же день агентство "Туран".

Акция протеста родственников осужденных по "гянджинскому делу" состоялась во дворе суда, сообщило 20 декабря издание Contact.az.

Родные осужденных протестовали против преследования их детей, назвав обвинения против них сфабрикованными, информировало издание.

В ходе акции протеста ее участники потребовали освободить арестованных, сообщило 20 декабря издание Massa.az.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" размещаются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".