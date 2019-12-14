Пикеты в поддержку ингушских и ростовских политзеков прошли в Петербурге

14 декабря 2019, 13:05

Петербургские участники всероссийской акции "Метропикет" потребовали освободить арестованных после митинга в Магасе и ростовчан Владислава Мордасова и Яна Сидорова, осужденных по делу Артподготовки*.

Как писал "Кавказский узел", активистка Марина Кен неоднократно проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты в поддержку участников ингушских протестов.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. 12 и 13 декабря были вынесены приговоры первым двум участникам митинга.

Участники общероссийской кампании за свободу политических заключенным "Метропикет" 13 декабря провели в Санкт-Петербурге одиночные пикеты в поддержку ингушских активистов. Активисты раздавали желающим стикеры и флаеры с портретами ингушских узников. По словам активистки Марины Кен, целую пачку стикеров взял молодой человек из Грузии. "Сказал, что едет в Москву и там будет их распространять, потому что очень сочувствует ингушам. Очень много тепла и доброты мы сегодня видели", - сообщила Кен.

По ее словам, прохожие живо интересовались пикетами. "Практически не было стояния "вхолостую", постоянно шел диалог с людьми. Для многих из них мы - единственный источник информации по ингушским узникам. Люди всех возрастов подходили поблагодарить и выразить поддержку и единение с людьми, которых преследуют по политическим мотивам", - говорится в сегодняшней публикации на странице Марины Кен в соцсети Facebook.

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева, а также активистку Зарифу Саутиеву.

На фото, опубликованном в Facebook в сообществе "Мирное Сопротивление. Санкт-Петербург", Марина Кен стоит с флагом Ингушетии и плакатом, на котором изображена Зарифа Саутиева. "Свободу Зарифе Саутиевой и всем ингушским политзекам!" - написано на плакате.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Ее арест "затрагивает честь каждого ингуша", говорится в обращении 38 полномочных представителей Ингушетии в российских регионах, которые 11 декабря попросили главу республики Махмуда-Али Калиматова содействовать освобождению всех участников мартовского митинга в Магасе.

На фото пикетов, опубликованных сегодня Telegram-каналом "Метропикет СПб", одна из активисток держит плакат ""Дело ростовских мальчишек": когда молчание не золото, а трусость и равнодушие".

4 октября ростовчане Владислав Мордасов и Ян Сидоров были признаны виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными. В поддержку Сидорова и Мордасова неоднократно проводились акции протеста. Так, 12 декабря пикет в поддержку политзаключенных провели в Сочи активисты партии "Яблоко".

Информация о задержаниях ингушских активистов публикуется "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* "Артподготовка" - с 2017 года запрещенная в России организация, признанная судом экстремистской.