Более 100 человек посетили благотворительную акцию в поддержку Сидорова и Мордасова

01 декабря 2019, 02:10

На барахолке в поддержку ростовчан Яна Сидорова и Владислава Мордасова, которая прошла в Сахаровском центре в Москве, собрано более 170 тысяч рублей. Посетители ярмарки отметили необычный формат мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", Сахаровский центр и Amnesty International запланировали на 30 ноября благотворительную акцию в поддержку ростовчан Владислава Мордасова и Яна Сидорова.

4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин), тоже обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках. Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам, Сидоров - к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Шашмин получил 3 года условно. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Барахолка в поддержку ростовчан Яна Сидорова и Влада Мордасова проходила 30 ноября в Сахаровском центре в Москве, передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Поздно вечером организаторы мероприятия насчитали 170 193 рубля, собранных для помощи Сидорову и Мордасову, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов барахолки Дарья Ивченко.

«Столько никогда не собирали. Все деньги будут переданы родным», - сообщила она. По словам Ивченко, ярмарку посетили более ста человек.

В ноябре 2018 года благотворительная акция в Сахаровском центре проводилась в поддержку главы грозненского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, который на тот момент находился в СИЗО. Вырученные средства - 130 тысяч рублей - направили на оплату билетов для правозащитников и журналистов, которые ездили в Чечню поддержать Титиева.

В небольшом зале Сахаровского центра, где выставили собранные предметы для продажи, находилось около двух десятков человек одновременно. Люди общались, смотрели одежду, книги, посуду и другие вещи. Некоторые посетители примеряли в специальных кабинках одежду. Ярмарку обслуживали несколько молодых людей - волонтеров Сахаровского центра и Amnesty International.

Родственников ростовских политзэков на мероприятии не было, но корреспонденту "Кавказского узла" удалось встретиться и побеседовать с друзьями семьи Яна Сидорова.

Филипп сообщил, что узнал о ярмарке через знакомых. Он, по его словам, общается с родителями Яна Сидорова и его младшей сестрой. Лично Яна он не знает.

«Я живу в Москве. Занимаюсь волонтерством в Amnesty International. Мне благотворительные акции очень близки, я часто участвую в них, когда идет донат за вещи или фри-прайс, а также и других мероприятиях в защиту политзаключенных: одиночные пикеты, расклеивание листовок и пр. В Ростове-на-Дону я бывал и о деле Яна знаю из первоисточника - от его мамы», - рассказал он.

От нее же, по его словам, он знает о том, как чувствуют себя ростовчане.

«Они не жалуются. У них нормально, насколько может быть нормально в тюрьме. У них прекрасное настроение. Им в камеру провели специально дополнительное освещение, чтобы они могли читать книги. Мама Яна передает им домашнюю еду, которую полюбили и все его сокамерники», - рассказал он.

Друг Филиппа Михаил рассказал, что его позвал на акцию друг для того, чтобы помочь с волонтерством и, возможно, самому присмотреть какую-нибудь вещь для себя.

«Хочется помочь ребятам, которые попали в столь неприятную ситуацию. Я считаю, что с ними обошлись очень несправедливо, такого произвола быть не должно. Ребята, по сути за благое дело, получили шесть с половиной лет. Надо их поддержать», - отметил он.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. В марте 64 погорельца подписали коллективное письмо в защиту Мордасова и Сидорова, заявив, что те действительно хотели провести мирную акцию в защиту пострадавших от пожара.

Посетители ярмарки рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их прийти на мероприятие.

60-летний Саид Халил — крымский татарин, москвич. Он, по его словам, не планировал идти на ярмарку, и попал сюда почти случайно. Он также рассказал, что прямо с ярмарки собирается на одиночный пикет в поддержку политзаключенных-крымчан.

«Любое мероприятие поддержки полезно. Особенно такое, когда люди друг друга видят, общаются... Таким образом может произрасти дерево тех демократических сил, которые, надеюсь, в скором времени смогут сделать наше общество более цивилизованным и многогранным. У людей такого общества будет не «психология мухи» - то, что рядом, нужно изгадить, а «психология пчелы» - искать, откуда можно вытащить нектар для мёда», - заявил он.

Сотрудница архива Правозащитного центра «Мемориал» Елена Санникова рассказала, что сдала некоторые свои вещи на ярмарку.

«Это - замечательная акция солидарности. Это своеобразная игра. Люди и так готовы жертвовать, но здесь пожертвование происходит через такое приятное общение. Я сама три сумки вещичек своих принесла. А теперь выбираю то, что другие люди принесли. Вместе с тем, находясь тут, думаешь об этих ребятах. И участвуешь в акции не столько, чтобы купить что-то, а чтобы пожертвовать», - сказала она.

Студентка Высшей школы экономики Мария рассказала, что неоднократно участвовала в московских митингах, но о ребятах из Ростова-на-Дону ранее не знала. На выставке ей приглянулся плёночный фотоаппарат, который она хочет приобрести.

«На самом деле об акции узнала из "Фейсбука". С делом ребят не знакома, но считаю, что это важно и интересно, поэтому решила посетить ярмарку. И это формат довольно необычный», - сказала она.

Сотрудник ПЦ "Мемориал", руководитель консультационно-правового центра "Помощь-Ёрдам" Бахром Хамроев приобрел книгу о готском языке.

«Я бы и так пожертвовал эти деньги, но и книга интересная. Раньше я, как частное лицо, не раз пересылал деньги политзаключенным от своего имени. Однажды прокуратура даже интересовалась, почему это я перечисли пять тысяч рублей осужденному по статье 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации - прим. "Кавказского узла")? То есть даже помощь заключенным, уже отбывающим наказание, они хотели бы расценивать, как «финансирование терроризма». Не получилось. Но хорошо, что ростовские ребята не в таком положении», - рассказал он.

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