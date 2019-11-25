Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян

25 ноября 2019, 06:49

Сенатор Линдси Грэм сообщил, что заблокировал голосование Сената по резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома из опасения ухудшить отношения США и Турции.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Конгрессмены признали геноцид армян, чтобы усилить влияние США на Ближнем Востоке, предположили политологи и журналисты.

Массовые убийства армян в 1915-1917 годах в Османской империи признали геноцидом армян 49 американских штатов (из которых 35 на уровне закона) и округ Колумбия. С 20 марта единственным штатом, который этого не сделал, остается Миссисипи.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал голосование по резолюции о геноциде армян, сообщают сегодня со ссылкой на издание Axios "Известия".

Сенатор пояснил, что это произошло, когда в Вашингтоне с визитом находился президент Турции Реджеп Эрдоган. По словам Грэма, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор-демократ Боб Менендес планирует вынести на голосование свою резолюцию о геноциде армян, и попросил Грэма заблокировать ее, пишет издание.

"Единственная причина, по которой я сделал это, - он [Эрдоган] все еще был в городе… Это было бы не вовремя. Я пытаюсь спасти отношения [с Турцией], если это возможно... В следующий раз я не буду возражать", - приводит сегодня слова Грэма "Коммерсант".

Грэм воспользовался правилом, согласно которому один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой, уточняет РИА Новости.

Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение властей Турции к массовым убийствам армян в Османской империи, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

Геноцид армян в Османской империи признали более 20 государств, в том числе Россия. При этом большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцид армян. Активно отрицают сам факт геноцида армян власти Турции, их поддерживают власти Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".