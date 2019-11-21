Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

21 ноября 2019, 20:36

Движение большегрузного транспорта на участке Военно-Грузинской дороги запрещено в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков ранее действовал на Военно-Грузинской дороге с 1 по 4 ноября. После дорога была открыта для всех машин.

Ограничения на проезд по участку Владикавказ - Ларс вновь введены сегодня с 15.45 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 20.35 мск, на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги. На КПП со стороны Грузии наблюдается скопление легковых автомобилей. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, пятидесяти автобусов и автомобилей в сутки, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, размещенной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -9 градусов, скорость ветра составит 3 метра в секунду. 22 ноября ветер усилится до 6 м/с, температура составит -9 градусов, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.