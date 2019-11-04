Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

04 ноября 2019, 12:12

На трассе между Россией и Грузией сегодня сняты ограничения на проезд грузовиков, за 2,5 суток в очереди на границе скопилось 250 машин.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков действует на Военно-Грузинской дороге с вечера 1 ноября.

На проблемном участке Военно-Грузинской дороги, между Коби и Гудаури, восстановлен проезд фур с прицепами и полуприцепами, сообщил Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. "К этому времени передвижение по автомобильной дороге Мцхета - Степанцминда - Ларс международного значения разрешено для автотранспорта всех видов", - процитировал ТАСС сообщение ведомства в 10.13 мск. На участке Коби - Гудаури машины могут ехать только через лавинозащитные тоннели, причем автобусы и грузовики с прицепами - в одностороннем режиме, говорится в сообщении.

Движение для всех видов транспорта разрешено с 11.40 мск, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МЧС Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 12.00 мск граница открыта как для легковых, так и для грузовых машин. При этом очередь из фур на российской стороне сохраняется, вереница машин скрывается за поворотом дороги. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

К сегодняшнему утру на российской стороне Военно-Грузинской дороги скопилось 250 грузовиков, передал информацию МЧС Армении "Sputnik Армения".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, пятидесяти автобусов и автомобилей в сутки, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, размещенной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Дорога от Тбилиси до границы с Россией занимает три часа, сообщил один из комментаторов в сообществе "Ситуация на КПП Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте", Александр Сильванский. "Выехали из Тбилиси 7.15 в 10.15 на российской таможне. Все свободно", - написал он сегодня в 10.21 мск.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха +5 градусов, скорость ветра 7 метров в секунду. Ночью похолодает до +1, скорость ветра не изменится. Как дневные, так и ночные температуры не будут опускаться ниже нуля по меньшей мере до конца недели. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.