02 ноября 2019, 23:40

Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для легковых машин после расчистки снега.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня с 15.30 мск проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех машин в связи с ухудшением погодных условий в Грузии.

После расчистки дорожного полотна на территории Грузии с 20.30 мск разрешено движение легковых машин на участке Владикавказ - Ларс. Для всех остальных видов транспорта трасса остается закрытой, сообщается на сайте МЧС Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 23.30 мск на выезде из России выстроилась очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. На выезде из Грузии дорога свободна, видно лишь несколько легковых машин на самом КПП. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, пятидесяти автобусов и автомобилей в сутки, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда ожидается дождь, ветер скоростью 6 метров в секунду, температура воздуха -6 градусов. 3 ноября осадков не ожидается, температура поднимается до 0, скорость ветра усилится до 7 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за снегопада".

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