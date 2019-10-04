Юрий Гольдер (слева) со своими адвокатами в зале суда. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

04 октября 2019, 15:53

Юрий Гольдер приговорен к девяти годам колонии

Суд в Волгограде признал председателя президиума общественной организации по защите прав потребителей Юрия Гольдера виновным в коммерческом подкупе. При вынесении приговора не были учтены свидетельства о фальсификации дела, заявила защита.

Как информировал "Кавказский узел", обвинение Юрию Гольдеру было предъявлено в июле 2017 года. В сентябре представитель прокуратуры потребовал для Гольдера девять лет заключения. Сам Гольдер в прениях заявил о своей невиновности. Суд прервал почти четырехчасовое выступление Гольдера, посчитав, что тот злоупотребил своим правом.

Согласно вынесенному сегодня приговору, Юрий Гольдер в течение пяти лет, с 2012 по 2017 год, вымогал у волгоградских предпринимателей деньги, угрожая при этом проверками, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию по СМИ Оксана Черединина. По ее словам, главе ассоциации передавали от трех до 420 тысяч рублей.

"При этом для создания видимости законности перечисления финансовых средств общественником с предпринимателями заключались фиктивные договоры на юридическое обслуживание или соглашения о сотрудничестве. При этом каких-либо услуг он не оказывал", - передала решение суда Оксана Черединина. Она отметила, что сам Гольдер, приговоренный к девяти годам исправительной колонии общего режима, своей вины не признал.

Гольдер и его адвокат уверяют, что речь идет о спонсорской помощи, которую организации и частные лица оказывали ассоциации. Глава "Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда" связывает свое преследование с интересами бизнесменов, которые хотели избежать проверок перед мундиалем.

Судья зачитывал приговор более четырех часов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гольдера Юлия Мыйнова. "Правосудие прошло мимо Центрального районного суда. Суд посчитал Юрия виновным по всем эпизодам. Однозначно, защита будет писать апелляцию. Суд совершенно не учел доводы защиты, в том числе по поводу фальсификации материалов дела. Суд сказал, что мы это надумали. Приговор неправосудный и несправедливый", - заявила Мыйнова.

Примечание:

"Свидетели рассказали о добровольной передаче денег Гольдеру", "Гольдер обжаловал передачу его дела в суд Центрального района Волгограда", "Суд продлил арест правозащитнику Юрию Гольдеру в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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