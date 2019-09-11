Юрий Гольдер. Фото: пресс-служба ГУВД Волгоградской области.

11 сентября 2019, 05:11

Суд назвал выступление Гольдера в прениях "злоупотреблением правом"

Руководитель волгоградской "Ассоциации по защите прав потребителей" Юрий Гольдер, выступая почти четыре часа на прениях, заявил о своей невиновности, рассказал его адвокат Сергей Куницкий. Суд прервал выступление Гольдера "за злоупотребление правом".

Как писал "Кавказский узел", обвинение Юрию Гольдеру было предъявлено в июле 2017 года. Гольдер связывает свое преследование с интересами бизнесменов, которые хотели избежать проверок перед мундиалем. 30 августа суд отказался исследовать доказательства защиты, а адвокаты Гольдера раскритиковали доказательства обвинения и указали на противоречия в материалах дела. 5 сентября на прениях обвинение потребовала для Гольдера девять лет тюрьмы.

В мае 2017 года члены "Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда", которой руководил Гольдер, выявили более 25 нарушений при оказании услуг в одной из гостиниц. За прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, они запросили сначала 1,5 миллиона рублей, затем эта сумма была снижена до миллиона рублей, полагает следствие. Гольдер и его адвокат уверяют, что речь идет о спонсорской помощи, которую организации и частные лица оказывали ассоциации. Коллеги Гольдера предположили, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью.

Юрий Гольдер выступал в прениях 10 сентября почти четыре часа и был прерван судом «за злоупотребление правом», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гольдера Сергей Куницкий.

По его словам, поддержать Гольдера в суд никто не пришел.

«Прения сторон – это профессиональная оценка исследованных судом в судебном заседании доказательств. Эту оценку я дал в ходе заседания 5 сентября. То, что сегодня (10 сентября) происходило в  судебном заседании, оценкой доказательств назвать было трудно. В неоднократно повторяющихся формулировках Гольдер излагал свои показания, которые давал в ходе судебного следствия. Ничего нового он не сказал.  Причем приводил доводы в сослагательном наклонении, высказывал суждения. Он пытался высказать свою позицию, что невиновен. Суд его прерывал раз 15, разъяснял, что он нарушает порядок проведения прений», - рассказал адвокат.

Куницкий пояснил, что 5 сентября выступил в прениях около полутора часов .

«Я доказал, что в отношении Гольдера по эпизоду с отелем «Мартон» была совершена провокация оперативных сотрудников в связи с тем, что на момент начала проведения ОРМ не было оснований, предусмотренных статьей 7 Закона о проведении оперативно-розыскных действий", - сказал он.

В обвинительном заключении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что 22 июня 2017 года "у председателя президиума Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» Гольдера Ю.В., выполняющего управленческие функции в указанной организации, возник преступный умысел, направленный на выдвижение требований на получение коммерческого подкупа в виде денег за не проведение дальнейшего общественного контроля в отношении сети отелей «Мартон» ИП Соколовского С.И. и его представителя Ямпольского А.П. в размере 3 млн рублей". Согласно документу, Ямпольский попросил снизить сумму до 1 млн рублей, на что Гольдер согласился.

"Разговоры, которые были предложены следствием суду как основание для проведения ОРМ, были оформлены не той датой. Я проанализировал в суде, что два разговора не соответствуют действительности и являются недопустимыми доказательствами. Как и другие представленные таким образом доказательства. Потому что не представлены источники получения данных доказательств. Я указал, что обвинение не представило ни одного доказательства, что Гольдер до проведения ОРМ требовал, вымогал деньги у "Мартона". Даже заявления Ямпольского в материалах дела нет, нет согласия Ямпольского для проведения ОРМ с его участием. Использовался телефон Ямпольского. Такой же телефон Гольдера мы пытались предоставить в качестве вещественного доказательства, но он не был принят во внимание. Еще до проведения ОРМ имелись аудиозаписи, скопированные с его телефона, которые свидетельствуют о том, что Гольдер не упоминал вообще о денежных средствах, но суд их не стал слушать. Эти записи 100 процентов опровергают версию обвинения. Я понимаю, что сторону обвинения эти аудиозаписи абсолютно не устраивают. Но даже без учета этих аудиозаписей обвинением не представлено ни одного доказательства, что Гольдер готовился к совершению противоправного деяния... Гольдер не бегал, не просил, не вымогал и не ставил условия", - сказал Куницкий.

Он также считает, что допрошенные в суде свидетели по остальных эпизодам не показали, что он заставлял их что-то делать.

«Гольдер говорил им, что есть нарушения, с которыми они были согласны», - сказал адвокат.

Кроме того Куницкий заявил, что «сотрудники УФСИН приводят Гольдера в пример остальным сокамерникам».

«Это мне неформально говорили сотрудники УФСИН. На одном из совещаний он был приведен в пример, как лицо, которое не нарушает правил и порядков. Что касается здоровья, я не слышал его жалоб в последнее время», - сообщил он.

Следующее заседание суда состоится в 11.00 по местному времени (10.00 мск) 17 сентября. Прения сторон продолжит адвокат Гольдера Юлия Мыйнова.

«На этом прения закончатся. Будут еще реплики сторон, а также последнее слово Гольдера», - сообщил Сергей Куницкий.

Гособвинитель рассказала о предъявленных Гольдеру обвинениях

Юрию Гольдеру 53 года, он уроженец Оренбурга. Известен в Волгограде как руководитель "Ассоциации по защите прав потребителей" и как член Правозащитного совета Волгограда. После ареста Гольдера возглавляемая им организация прекратила свою работу.

На прениях 5 сентября гособвинитель сообщила, что Гольдер обвинен по пунктам "б", "в" и "г" части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа, совершенный за незаконные действия или бездействие в крупном размере) - три эпизода; по пунктам "б" и "в" части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа и совершенный за незаконные действия или бездействие) - 11 эпизодов; по части 3 статьи 30 УК РФ пунктов "б" и "в" части 7 статьи 204 УК РФ (приготовление и покушение на совершение коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством предмета подкупа и совершенного за незаконные действия или бездействие) - два эпизода.

По версии обвинения, в период с 2012 по 2017 годы Гольдер, будучи председателем президиума "Ассоциации по защите прав потребителей", совершил 16 эпизодов коммерческого подкупа, незаконно получил денежные средства от предпринимателей под угрозой проведения общественного контроля и последующего направления сведений в контролирующие органы.

Гособвинитель пояснила в прениях, что 26 июля 2017 года Гольдер в гостиничном комплексе отеля "Мартон" получил от представителя сети отелей А. Ямпольского денежную сумму в размере 950 тысяч рублей. 50 тысяч он, по версии обвинения, получил ранее. Общая сумма в один миллион рублей была получена, по версии следствия, за непроведение общественной организацией проверок сети отелей «Мартон» и отзыв ранее направленных писем в контролирующие органы. После передачи денежных средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Второй эпизод - по факту незаконного получения денежных средств от представителей  ООО «Мех-Торг-Ресурс» и «Тетра-Альянс» в июле-августе 2017 года за непроведение проверок и ненаправление писем в контролирующие органы. Третий эпизод связан с ООО «ПП-Волгоград» и получением Гольдером 170 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от его директора, сообщила гособвинитель.

Четвертый, пятый и шестой эпизоды связаны с получением пяти, десяти и 45 тысяч рублей соответственно от ИП Абрамова, ИП Дорошенко и ООО «Августин». Гольдер также обвиняется в незаконном получении 14 тысяч от ООО «ВИТ», 15 тысяч от директора ООО «Лунный свет» Котломина, 20 тысяч рублей от директора ООО «Волга Мода», отметила прокурор.

Десятый эпизод связан с получением 45 тысяч рублей от директора ООО «Стефи». Гольдеру вменяют также получение шести тысяч рублей от ООО "Янтарь", пяти тысяч – от ИП Мартиросян, 55 тысяч – от ООО «У дачи», трех тысяч рублей – от ИП Пурьевич, 15 тысяч - от ИП Марслян, 420 тысяч - от ООО «Восток» также за непроведение проверок и ненаправление писем в контролирующие органы, сообщила гособвинитель.

Подсудимый вину не признал по всем преступлениям в судебном заседании. Гольдер пояснил, что денежные средства передавались в адрес общественной организации от предпринимателей добровольно, в качестве добровольных пожертвований, благотворительной помощи или же это была оплата за юридическое обслуживание.

Гольдер утверждает, что действовал в рамках деятельности общественной организации для защиты прав потребителей, продвижения качественных товаров и услуг населению, отметила гособвинитель.

По словам прокурора, по эпизоду с сетью отелей "Мартон" Гольдер пояснил, что деньги передавались в качестве компенсаций по искам к ООО "Мартон", а также за подготовку и проведение семинаров по обучению сотрудников, причем показания Ямпольского и полицейских он считает лживыми.

Гольдер пояснил, что предприниматели по остальным эпизодам дали показания под давлением следственных и оперативных органов, сказала гособвинитель.

Напомним, что 29 апреля находящийся под стражей Гольдер пожаловался на плохое самочувствие. Он заявил, что необходимая медицинская помощь ему не оказывается, а жалобы игнорируются. В ответ представитель УФСИН по Волгоградской области сообщила, что Гольдер не следует назначенному врачами лечению.

Примечание:

"ФСИН упрекнула Гольдера в отказе от лечения", "Волгоградцы отнеслись равнодушно к пикету в защиту Голунова", "Суд отменил допрос свидетельницы по делу Гольдера".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 сентября 2019, 06:08

11 сентября 2019, 04:12

  • Рабочие "Санитека" потребовали от мэрии Еревана зарплату

    Участники прошедшей в Ереване акции протеста рабочих компании "Санитек" утверждают, что столичные власти не перечислили средства для выплаты зарплат. Власти Еревана утверждают, что выплатили "Санитек" за тот объем работы, которую выполнил оператор по вывозу мусора.

11 сентября 2019, 03:13

  • Погорельцы хутора на Кубани рассказали о бездействии властей

    39 жителей хутора МТФ-1 в Темрюкском районе остались без крова после пожара. Местные жители рассказали, что пока не получили помощи от властей. В Таманском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации, подсчитывается ущерб, сообщила администрация района.

11 сентября 2019, 02:13

  • Свидетели дали показания против Сулейманова и Менглибаева

    Осужденные за терроризм уроженцы Ставропольского края рассказали, как познакомились и проводили тайные встречи с Ринатом Сулеймановым и Русманбетом Менглибаевым, обвиняемым в совершении теракта в Пятигорске в 2010 году и подготовке взрыва в Ставрополе.

11 сентября 2019, 01:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи