Суд назвал выступление Гольдера в прениях "злоупотреблением правом"

11 сентября 2019, 05:11

Руководитель волгоградской "Ассоциации по защите прав потребителей" Юрий Гольдер, выступая почти четыре часа на прениях, заявил о своей невиновности, рассказал его адвокат Сергей Куницкий. Суд прервал выступление Гольдера "за злоупотребление правом".

Как писал "Кавказский узел", обвинение Юрию Гольдеру было предъявлено в июле 2017 года. Гольдер связывает свое преследование с интересами бизнесменов, которые хотели избежать проверок перед мундиалем. 30 августа суд отказался исследовать доказательства защиты, а адвокаты Гольдера раскритиковали доказательства обвинения и указали на противоречия в материалах дела. 5 сентября на прениях обвинение потребовала для Гольдера девять лет тюрьмы.

В мае 2017 года члены "Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда", которой руководил Гольдер, выявили более 25 нарушений при оказании услуг в одной из гостиниц. За прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, они запросили сначала 1,5 миллиона рублей, затем эта сумма была снижена до миллиона рублей, полагает следствие. Гольдер и его адвокат уверяют, что речь идет о спонсорской помощи, которую организации и частные лица оказывали ассоциации. Коллеги Гольдера предположили, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью.

Юрий Гольдер выступал в прениях 10 сентября почти четыре часа и был прерван судом «за злоупотребление правом», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гольдера Сергей Куницкий.

По его словам, поддержать Гольдера в суд никто не пришел.

«Прения сторон – это профессиональная оценка исследованных судом в судебном заседании доказательств. Эту оценку я дал в ходе заседания 5 сентября. То, что сегодня (10 сентября) происходило в судебном заседании, оценкой доказательств назвать было трудно. В неоднократно повторяющихся формулировках Гольдер излагал свои показания, которые давал в ходе судебного следствия. Ничего нового он не сказал. Причем приводил доводы в сослагательном наклонении, высказывал суждения. Он пытался высказать свою позицию, что невиновен. Суд его прерывал раз 15, разъяснял, что он нарушает порядок проведения прений», - рассказал адвокат.

Куницкий пояснил, что 5 сентября выступил в прениях около полутора часов .

«Я доказал, что в отношении Гольдера по эпизоду с отелем «Мартон» была совершена провокация оперативных сотрудников в связи с тем, что на момент начала проведения ОРМ не было оснований, предусмотренных статьей 7 Закона о проведении оперативно-розыскных действий", - сказал он.

В обвинительном заключении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что 22 июня 2017 года "у председателя президиума Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» Гольдера Ю.В., выполняющего управленческие функции в указанной организации, возник преступный умысел, направленный на выдвижение требований на получение коммерческого подкупа в виде денег за не проведение дальнейшего общественного контроля в отношении сети отелей «Мартон» ИП Соколовского С.И. и его представителя Ямпольского А.П. в размере 3 млн рублей". Согласно документу, Ямпольский попросил снизить сумму до 1 млн рублей, на что Гольдер согласился.

"Разговоры, которые были предложены следствием суду как основание для проведения ОРМ, были оформлены не той датой. Я проанализировал в суде, что два разговора не соответствуют действительности и являются недопустимыми доказательствами. Как и другие представленные таким образом доказательства. Потому что не представлены источники получения данных доказательств. Я указал, что обвинение не представило ни одного доказательства, что Гольдер до проведения ОРМ требовал, вымогал деньги у "Мартона". Даже заявления Ямпольского в материалах дела нет, нет согласия Ямпольского для проведения ОРМ с его участием. Использовался телефон Ямпольского. Такой же телефон Гольдера мы пытались предоставить в качестве вещественного доказательства, но он не был принят во внимание. Еще до проведения ОРМ имелись аудиозаписи, скопированные с его телефона, которые свидетельствуют о том, что Гольдер не упоминал вообще о денежных средствах, но суд их не стал слушать. Эти записи 100 процентов опровергают версию обвинения. Я понимаю, что сторону обвинения эти аудиозаписи абсолютно не устраивают. Но даже без учета этих аудиозаписей обвинением не представлено ни одного доказательства, что Гольдер готовился к совершению противоправного деяния... Гольдер не бегал, не просил, не вымогал и не ставил условия", - сказал Куницкий.

Он также считает, что допрошенные в суде свидетели по остальных эпизодам не показали, что он заставлял их что-то делать.

«Гольдер говорил им, что есть нарушения, с которыми они были согласны», - сказал адвокат.

Кроме того Куницкий заявил, что «сотрудники УФСИН приводят Гольдера в пример остальным сокамерникам».

«Это мне неформально говорили сотрудники УФСИН. На одном из совещаний он был приведен в пример, как лицо, которое не нарушает правил и порядков. Что касается здоровья, я не слышал его жалоб в последнее время», - сообщил он.

Следующее заседание суда состоится в 11.00 по местному времени (10.00 мск) 17 сентября. Прения сторон продолжит адвокат Гольдера Юлия Мыйнова.

«На этом прения закончатся. Будут еще реплики сторон, а также последнее слово Гольдера», - сообщил Сергей Куницкий.

Гособвинитель рассказала о предъявленных Гольдеру обвинениях

Юрию Гольдеру 53 года, он уроженец Оренбурга. Известен в Волгограде как руководитель "Ассоциации по защите прав потребителей" и как член Правозащитного совета Волгограда. После ареста Гольдера возглавляемая им организация прекратила свою работу.

На прениях 5 сентября гособвинитель сообщила, что Гольдер обвинен по пунктам "б", "в" и "г" части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа, совершенный за незаконные действия или бездействие в крупном размере) - три эпизода; по пунктам "б" и "в" части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа и совершенный за незаконные действия или бездействие) - 11 эпизодов; по части 3 статьи 30 УК РФ пунктов "б" и "в" части 7 статьи 204 УК РФ (приготовление и покушение на совершение коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством предмета подкупа и совершенного за незаконные действия или бездействие) - два эпизода.

По версии обвинения, в период с 2012 по 2017 годы Гольдер, будучи председателем президиума "Ассоциации по защите прав потребителей", совершил 16 эпизодов коммерческого подкупа, незаконно получил денежные средства от предпринимателей под угрозой проведения общественного контроля и последующего направления сведений в контролирующие органы.

Гособвинитель пояснила в прениях, что 26 июля 2017 года Гольдер в гостиничном комплексе отеля "Мартон" получил от представителя сети отелей А. Ямпольского денежную сумму в размере 950 тысяч рублей. 50 тысяч он, по версии обвинения, получил ранее. Общая сумма в один миллион рублей была получена, по версии следствия, за непроведение общественной организацией проверок сети отелей «Мартон» и отзыв ранее направленных писем в контролирующие органы. После передачи денежных средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Второй эпизод - по факту незаконного получения денежных средств от представителей ООО «Мех-Торг-Ресурс» и «Тетра-Альянс» в июле-августе 2017 года за непроведение проверок и ненаправление писем в контролирующие органы. Третий эпизод связан с ООО «ПП-Волгоград» и получением Гольдером 170 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от его директора, сообщила гособвинитель.

Четвертый, пятый и шестой эпизоды связаны с получением пяти, десяти и 45 тысяч рублей соответственно от ИП Абрамова, ИП Дорошенко и ООО «Августин». Гольдер также обвиняется в незаконном получении 14 тысяч от ООО «ВИТ», 15 тысяч от директора ООО «Лунный свет» Котломина, 20 тысяч рублей от директора ООО «Волга Мода», отметила прокурор.

Десятый эпизод связан с получением 45 тысяч рублей от директора ООО «Стефи». Гольдеру вменяют также получение шести тысяч рублей от ООО "Янтарь", пяти тысяч – от ИП Мартиросян, 55 тысяч – от ООО «У дачи», трех тысяч рублей – от ИП Пурьевич, 15 тысяч - от ИП Марслян, 420 тысяч - от ООО «Восток» также за непроведение проверок и ненаправление писем в контролирующие органы, сообщила гособвинитель.

Подсудимый вину не признал по всем преступлениям в судебном заседании. Гольдер пояснил, что денежные средства передавались в адрес общественной организации от предпринимателей добровольно, в качестве добровольных пожертвований, благотворительной помощи или же это была оплата за юридическое обслуживание.

Гольдер утверждает, что действовал в рамках деятельности общественной организации для защиты прав потребителей, продвижения качественных товаров и услуг населению, отметила гособвинитель.

По словам прокурора, по эпизоду с сетью отелей "Мартон" Гольдер пояснил, что деньги передавались в качестве компенсаций по искам к ООО "Мартон", а также за подготовку и проведение семинаров по обучению сотрудников, причем показания Ямпольского и полицейских он считает лживыми.

Гольдер пояснил, что предприниматели по остальным эпизодам дали показания под давлением следственных и оперативных органов, сказала гособвинитель.