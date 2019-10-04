04 октября 2019, 05:58

Ара Мхитарян остается в тяжелом состоянии

Подполковник вооруженных сил Армении Ара Мхитарян, который впал в кому после избиения в конфликте с участием чиновников администрации губернатора Вайоцдзорской области, открыл глаза. Однако состояние его здоровья продолжает оставаться крайне тяжелым.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября в городе Ехегнадзоре произошла драка между военнослужащими и сотрудниками администрации Вайоцдзорской области. В ходе драки тяжелые увечья получил подполковник Ара Мхитарян. Он впал в кому.

Некоторые рефлексы у Мхитаряна восстановились. Однако пока рано говорить об окончательной положительной динамике, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный военного госпиталя "Мурацан".

Ара Мхитарян, по словам врача, "продолжает оставаться подключенным к аппарату искусственного дыхания".

"Но пока рано говорить о том, какие рефлексы восстановятся после того, как он начнет самостоятельно дышать. Травма, которую он получил, достаточно глубокая. В одном полушарии головного мозга есть положительная динамика, мозг восстанавливается, а в другом полушарии - есть серьезные проблемы", - пояснил врач.

Напомним также, что 22 сентября по подозрению в избиении подполковника Вооруженных сил Армении Ары Мхитаряна полиция арестовала помощника губернатора Вайоцдзорской области Арутюна Григоряна. Следствие начало проверку губернатора области Трдата Саркисяна на причастность к инциденту. 23 сентября губернатор сообщил о своем решении уйти в отставку в связи с инцидентом.

Примечание:

"Противники Григоряна извинились перед его адвокатом за облитую краской машину", "Спецслужбы Армении выявили крупные махинации в бизнесе депутата", "Мэр Еревана отказался подать в отставку".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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