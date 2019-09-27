Азербайджанский журналист Рагимов отправлен в колонию

27 сентября 2019, 07:24

Приговор главреду сайта Realliq.info Икраму Рагимову, объявившему голодовку с требованием оправдания, вступил в силу, 26 сентября журналиста перевели из тюрьмы в колонию.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и приговорил его к 5,5 года заключения. 7 августа Рагимов объявил голодовку, требуя объективного рассмотрения апелляции. 4 сентября его брат сообщил, что на 29-й день голодовки у Рагимова начали отказывать почки. В Пенитенциарной службе отрицали угрозу его жизни. 5 сентября Рагимов прекратил акцию. 18 сентября Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания журналиста до трех лет лишения свободы. В тот же день Рагимов возобновил голодовку, требуя полного оправдания.

Осужденный редактор сайта realliq.info Икрам Рагимов 26 сентября переведен из Бакинского СИЗО в колонию №6. Изменение места содержания связано со вступлением в силу приговора в отношении Рагимова, сообщило в тот же день агентство "Туран".

Родные Икрама Рагимова заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья журналиста, и не уточнили, продолжает ли он голодовку. "До вчерашнего дня Икрам ее продолжал. Мы беспокоимся за его состояние", - цитирует 26 сентября одного из членов семьи Рагимова издание Contact.az.

Напомним, что международная правозащитная организация Freedom House в своем заявлении 18 сентября осудила преследование Рагимова.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".