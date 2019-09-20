Азербайджанский журналист Рагимов объявил о новой голодовке в тюрьме

20 сентября 2019, 16:06

Редактор сайта Realliq.info Икрам Рагимов, находящийся в тюремном заключении, сегодня заявил о возобновлении голодовки, требуя полного оправдания. Журналист принимает пищу, возразила Пенитенциарная служба Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и назначил ему 5,5 года заключения. 7 августа он объявил голодовку, требуя объективного рассмотрения апелляции. На 29 день голодовки у Рагимова начали отказывать почки, сообщил 4 сентября его брат. В Пенитенциарной службе отрицали угрозу жизни журналиста. 5 сентября Рагимов прекратил акцию. 18 сентября Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания Рагимова до трех лет лишения свободы.

По данным Службы госбезопасности Азербайджана, дело Рагимова о шантаже возбуждено по многочисленным жалобам. Журналист заявил, что спецслужбы начали преследовать его после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" 6 декабря 2018 года включил Рагимова в обновленный список политзаключенных.

Двоюродный брат Рагимова Галиб Гасанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что журналист позвонил сегодня домой и заявил о возобновлении голодовки.

"C 18 сентября я начал сухую голодовку с требованием полного оправдания. Мне обещали объективно рассмотреть дело в Бакинском апелляционном суде, и по этой причине я прекратил голодовку. Однако Апелляционный суд лишь сократил срок лишения свободы, признав меня виновным в не совершенных мной преступлениях. Поэтому я возобновляю сухую голодовку и продолжу ее до конца, пока не буду полностью оправдан", - говорится в аудиозаписи слов Рагимова, предоставленной корреспонденту "Кавказского узла" Галибом Гасановым.

Однако начальник отдела по общественным связям Пенитенциарной службы Мехман Садыгов опроверг информацию о голодовке Рагимова. "Икрам Рагимов и принимает пищу, и воду пьет. Никакой акции голодовки нет", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Рагимова Эльчин Садыгов оказался недоступным для комментариев.

Международная правозащитная организация Freedom House в своем заявлении 18 сентября осудила преследование Рагимова.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане"