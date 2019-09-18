Суд в Баку смягчил наказание журналисту Рагимову

18 сентября 2019, 20:53

Бакинский апелляционный суд сократил срок тюремного заключения главному редактору сайта Realliq.info Икраму Рагимову с 5,5 года до 3 лет лишения свободы. Защита не согласна с вердиктом и заявила, что обжалует его.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и назначил ему 5,5 года заключения. 7 августа он объявил голодовку, требуя объективного рассмотрения апелляции. 3 сентября Рагимов заявил, что готов голодать вплоть до летального исхода. У Рагимова, голодающего 29 дней в СИЗО в знак протеста против ареста за вымогательство, отказывают почки, сообщил 4 сентября его брат. В Пенитенциарной службе отрицали угрозу жизни журналиста. 5 сентября Рагимов прекратил акцию.

По данным Службы госбезопасности Азербайджана, дело Рагимова о шантаже возбуждено по многочисленным жалобам. Журналист заявил, что спецслужбы начали преследовать его после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" 6 декабря 2018 года включил Рагимова в обновленный список политзаключенных.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) сегодня завершилось рассмотрение жалобы на приговор Икраму Рагимову.

"На процессе были заслушаны показания свидетеля, который не явился в суд первой инстанции. Этот чиновник на предварительном следствии дал показания, что Икрам якобы вымогал у него деньги, шантажируя публикацией компромата. Свидетель утверждал, что Икрам встретился с ним зимой 2017 года и получил от него деньги. Однако, когда Икрам у него спросил, как они могли встретиться, если он в то время находился в Шувеланском СИЗО по предыдущему делу, этот человек ничего не мог внятно сказать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" двоюродный брат Рагимова Галиб Гасанов.

По его словам, гособвинитель предложил оставить приговор без изменений. Однако адвокат Эльчин Садыгов попросил суд оправдать Рагимова "ввиду отсутствия достоверных доказательств вины".

"Икрам в последнем слове сказал, что он арестован по сфабрикованному обвинению. Икрам также сказал, что он приостановил голодовку, и если суд не освободит его, то возобновить акцию", - рассказал Гасанов.

По его словам, после совещания суд объявил решение.

"Суд применил в отношении Икрама статью 62 УК Азербайджана, допускающую назначение наказания меньше, чем предусматривает статья обвинения, и сократил срок тюремного наказания с 5,5 года до 3 лет лишения свободы. После оглашения решения Икрама сразу увели. Он предупредил, что вновь начнет голодовку", - заметил Гасанов.

Вместе с тем, он выразил мнение, что голодовкой Рагиов частично достиг цели.

"После объявления голодовки в суд стали приходить сотрудники посольств США, ФРГ, Германии, и они воочию увидели, что Икрама судят на основе надуманных обвинений без достоверных доказательств. С другой стороны, Икрама, хотя и не освободили, но ему сократили срок. Теперь он скоро может подать и на УДО - по истечении одной трети наказания или же добиться освобождения в Верховном суде", - сказал Гасанов.

Адвокат осужденного Эльчин Садыгов заявил, что защита подаст кассационную жалобу в Верховный суд.

"Мы не согласны с решением суда. Человека обвиняют в вымогательстве, но против него нет никаких доказательств. Его не ловили с поличным, нет видеозаписи вымогательства. В деле есть только аудиозапись, но Икрам убежден, что она сфальсифицирована. При этом ни суд первой инстанции, ни апелляционный суд не удовлетворили ходатайств о проведении независимой экспертизы аудиозаписи", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла"

В БАС подтвердили информацию о решении по делу Рагимова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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