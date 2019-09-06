Азербайджанский журналист прекратил голодовку

06 сентября 2019, 00:10

Требующий пересмотреть приговор по делу о вымогательстве азербайджанский журналист Икрам Рагимов начал принимать пищу после 29 дней голодовки.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и назначил ему 5,5 года заключения. 7 августа он объявил голодовку, требуя объективного рассмотрения апелляции. 3 сентября Рагимов заявил, что готов голодать вплоть до летального исхода. У Рагимова, голодающего 29 дней в СИЗО в знак протеста против ареста за вымогательство, отказывают почки, сообщил 4 сентября его брат. В Пенитенциарной службе отрицают угрозу жизни журналиста.

По данным Службы госбезопасности Азербайджана, дело Рагимова о шантаже возбуждено по многочисленным жалобам. Журналист заявил, что спецслужбы начали преследовать его после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" 6 декабря 2018 года включил Рагимова в обновленный список политзаключенных.

О прекращении голодовки Рагимова Пенитенциарная служба сообщила утром 5 сентября. "Осужденный Икрам Рагимов прекратил голодовку и приступил к приему пищи. Каких-либо проблем у него со здоровьем нет", - передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на пресс-релизе ведомства.

Двоюродный брат Рагимова Галиб Гасанов навестил его в СИЗО и подтвердил прекращение голодовки Рагимовым. "Икраму было уже совсем плохо, он даже не мог приподняться с кровати. После настойчивых уговоров врачей Икрам остановил голодовку. Но он все равно в тяжелом состоянии", - рассказал Гасанов. По его словам, Рагимов не смог встать и выйти к родным, их повели к нему в санчасть. "Здоровье Икрама серьезно подорвано. Врачи нас заверили, что он еще будет оставаться в санчасти, поскольку ему необходимо время для реабилитации", - отметил брат журналиста. Он добавил, что, несмотря на слабость, Рагимов сохраняет бодрость духа и намерен далее добиваться прекращения уголовного дела.

Журналист считает, что цель его акции частично достигнута, так как его дело получило международный резонанс, рассказал Гасанов. "Им стали интересоваться посольства США, Германии, представительство Евросоюза. Их представители стали приходить на его судебные процессы, часто звонили и интересовались состоянием Икрама. Средства массовой информации каждый день писали о деле Икрама. Всем стало ясно, что Икрама преследуют по надуманному обвинению. Мы надеемся, что [...] внимание приведет к скорому освобождению Икрама", - заявил он.

Комментариями адвоката Рагимова Эльчина Садыгова "Кавказский узел" пока не располагает.