Журналист Икрам Рагимов. Фото: скриншот meydan.tv

04 сентября 2019, 16:29

Родственники заявили об угрозе жизни голодающего азербайджанского журналиста

У азербайджанского журналиста Икрама Рагимова, голодающего 29 дней в СИЗО в знак протеста против ареста за вымогательство, отказывают почки, сообщил его брат. В Пенитенциарной службе отрицают угрозу жизни журналиста. Сам Рагимов заявил о продолжении акции вплоть до летального исхода.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и назначил ему 5,5 года заключения. 7 августа он объявил голодовку, требуя объективного рассмотрения апелляции. 3 сентября Рагимов заявил, что готов голодать вплоть до летального исхода. Рагимов не принимает пищу 28-е сутки, врачи считают опасным для жизни голодание свыше 30 дней.

Служба госбезопасности Азербайджана утверждает, что дело Рагимова о шантаже было возбуждено по многочисленным жалобам. Журналист заявил, что спецслужбы начали преследовать его после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" 6 декабря 2018 года включил Рагимова в обновленный список политзаключенных.

Сегодня родственники Икрама Рагимова получили сообщение из СИЗО, что журналист находится в критическом состоянии, рассказал его двоюродный брат Галиб Гасанов. "У него уже отказывают почки, нарушена деятельность других внутренних органов, он тяжело дышит, говорит о болях в брюшной полости. Это реальные симптомы угрозы его жизни", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Гасанов.

По его словам, члены семьи намерены попросить встречу с Икрамом Рагимовым как можно раньше.

Анализы, взятые у Рагимова врачами Красного Креста, подтвердили его тяжелое состояние, рассказал 30 августа его брат Галиб Гасанов. Голодовка свыше 30 суток представляет угрозу жизни, считает известный в Азербайджане терапевт и кардиолог Адиль Гейбуллла. "Голодовка в течение 30-40 дней приводит к биологическим изменениям в организме, несовместимым с жизнью", - сказал врач. 

Сам Икрам Рагимов обосновал свою акцию протеста незаконным, по его мнению, арестом, "заказным приговором и необъективным расследованием апелляционной жалобы", говорится в заявлении Рагимова, копия которого поступила сегодня в распоряжение корреспондента "Кавказского узла" из Института прав медиа. В рукописи не указана дата ее составления, однако в ней Рагимов указывает, что проводит голодовку уже 27-е сутки.

"Bсех должно заставить призадуматься и обеспокоить продолжающиеся в Азербайджане атаки и давление на свободу слова, независимые медиа, незаконные запреты, блокировки и заказные аресты журналистов. B среде, где царят несправедливость, произвол, не работают законы, сложно бороться за восстановление и достижение справедливости", - перевел слова Рагимова корреспондент "Кавказского узла".

По словам Рагимова, "противодействовать давлению можно только обеспечив единство и консолидацию представителей свободной прессы". "Единство и консолидация представителей свободы слова может создать почву для реализации наших справедливых требований. Но если представители свободной прессы не смогут быть вместе, то рано или поздно каждого постигнет моя участь", - написал Рагимов в своем обращении.

Журналист заявил, что не намерен прекращать акцию, если это даже приведет к летальному исходу.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы на запрос корреспондента "Кавказского узла" подтвердили, что Рагимов продолжает голодовку, но подчеркнули, что "никаких осложнений", угрожающих жизни Рагимова, не возникало.

"Икрам Рагимов содержится в медицинско-санитарной части Бакинского СИЗО. Он продолжает принимать жидкость. Но он находится под полным врачебным контролем, его права обеспечиваются, ему предоставляются встречи и телефонные разговоры", - сказал представитель ведомства. 

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Азербайджанский правозащитник прекратил голодовку в колонии", "Главреду азербайджанского сайта разрешено выезжать за рубеж", "Силовики в Азербайджане запретили поминки по оппозиционеру Фараджеву".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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