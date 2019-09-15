Глава филиала Морспасслужбы осужден по делу о затоплении крана в Керченском проливе

15 сентября 2019, 12:19

Суд назначил директору Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота, обвиненному в нарушении правил безопасности при буксировке крана из порта "Кавказ" в Краснодарском крае в Севастополь, три года колонии условно. Два капитана, занимавшихся буксировкой, получили по два года колонии, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября 2016 года плавучий подъемный кран затонул в районе населенного пункта Ливадия в четырех километрах от берега. На борту находился экипаж из восьми человек, пятеро из них были подняты на борт буксира. Экипаж крана был из Новороссийска, сам кран прикреплен к Астрахани. Директор Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота был обвинен в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд назначил ему домашний арест.

Суд установил, что по указанию директора Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы капитан судна-буксировщика во время шторма в Черном море производил буксировку снятого с мели плавкрана, который имел пробоины. Капитан плавкрана не принял мер к эвакуации экипажа и дал согласие на буксировку, а капитан судна-буксира знал, что на борту плавкрана находятся люди, и продолжил буксировку, посчитал суд.

"Это нарушило правила безопасности и эксплуатацию морского транспорта... в результате плавкран опрокинулся, и три члена экипажа погибли", - сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры "Югополис". Приморский районный суд Новороссийска признал двух капитанов и главу филиала виновными по статье о нарушении правил безопасности движения морского транспорта (ч.3 ст. 263 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.

Капитанам судов суд назначил по два года лишения свободы, а начальнику филиала - три года лишения свободы, сроки были условными, сообщила Южная транспортная прокуратура на своем сайте. Новороссийский транспортный прокурор посчитал приговор мягким и потребовал пересмотреть его. Краснодарский краевой суд, рассмотрев апелляцию гособвинителя, постановил заменить двум капитанам условное наказание на реальные сроки, говорится в сообщении ведомства. В отношении главы филиала Морспасслужбы приговор оставлен без изменения, отмечает прокуратура.

Отметим, санкции статьи о нарушении правил безопасности движения морского транспорта предусматривают до семи лет лишения свободы.

На сайте Краснодарского краевого суда информации об изменении наказания двум капитанам нет, по состоянию на 12.00 мск сегодня. Комментариев относительно приговоров судов от осужденных или их представителей не поступало.