Абхазия подготовилась ко второму туру выборов президента

07 сентября 2019, 22:08

Голосование в рамках второго тура выборов президента Абхазии пройдет на 152 избирательных участках в республике и двух участках в Москве и Черкесске, сообщили в ЦИКе.

Как писал "Кавказский узел", по итогам голосования на выборах президента Абхазии 25 августа ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов. Из девяти кандидатов наибольшее число голосов набрали действующий президент Рауль Хаджимба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (24,83% и 22,91% голосов соответственно). Второй тур выборов был назначен на 8 сентября.

Завтра, 8 сентября, в Абхазии откроются 152 избирательных участков, помимо этого будут открыты участки в Москве и Черкесске, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИКе, отметив, что "к выборам все готово".

Во втором туре выборов президента победитель определится простым большинством голосов. При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

"Но если пункт "против всех" наберёт большинство голосов, то выборы будут объявлены несостоявшимися. Также, если кандидаты наберут одинаковое количество голосов, независимо от того, сколько набрал пункт "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися", - уточнил представитель ЦИКа.

По его словам, сообщений о нарушении тишины 7 сентября не поступало. "Не было и заявлений о нарушениях между первым и вторым туром", - добавил представитель ЦИКа.

Ранее сообщалось, что предвыборные штабы Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии озвучили информацию о попытках надавить на избирателей перед вторым туром выборов президента Абхазии. Обмен претензиями происходит на фоне снижения интереса к выборам у жителей республики, обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Он также сообщил, что в Абхазию прибудут делегации наблюдателей из Южной Осетии и Совета Федерации России. Своё участие также подтвердили представители ДНР и ЛНР..

5 сентября стало известно, что занявший третье место в первом туре выборов президента Абхазии кандидат Олег Аршба, а также третий президент Абхазии Александр Анкваб решили поддержать во втором туре президентских выборов Алхаса Квицинию.

Напомним, лидер "Блока оппозиционных сил" Аслан Бжания, названный политологами основным конкурентом действующего президента Рауля Хаджимбы, передумал выдвигать свою кандидатуру и призвал поддержать председателя партии "Амцахара" Алхаса Квицинию. Отказ от участия в выборах Бжания объяснил болезнью, в связи с которой ранее выборы были перенесены с 21 июля на 25 августа. Родственники Бжании настаивали на том, что его отравили.

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также на "Кавказском узле" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии.