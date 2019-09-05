Кандидаты в президенты Абхазии обменялись упреками в давлении на избирателей

05 сентября 2019, 14:23

Предвыборные штабы Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии озвучили информацию о попытках надавить на избирателей перед вторым туром выборов президента Абхазии. Обмен претензиями происходит на фоне снижения интереса к выборам у жителей республики, обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа состоялось голосование на выборах президента Абхазии. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов. Из девяти кандидатов наибольшее число голосов набрали действующий президент Рауль Хаджимба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния, второй тур выборов назначен на 8 сентября.

Лидер "Блока оппозиционных сил" Аслан Бжания, названный политологами основным конкурентом действующего президента Рауля Хаджимбы, передумал выдвигать свою кандидатуру и призвал поддержать председателя партии "Амцахара" Алхаса Квицинию. Отказ от участия в выборах Бжания объяснил болезнью, в связи с которой ранее выборы были перенесены с 21 июля на 25 августа. Родственники Бжании настаивали на том, что его отравили.

Штабы Хаджимбы и Квицинии озвучили взаимные претензии

Предвыборный штаб Рауля Хаджимбы 2 сентября на своей странице в Facebook опубликовал обращение к правоохранительным органам с требованием "принять все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан Абхазии". Обращение мотивировано тем, что "представители оппозиции продолжают нагнетать обстановку", используя "методы шантажа, давления на граждан".

В частности, было оказано давление на жителя Гальского района "в связи с его публикациями в социальной сети Facebook в поддержку Хаджимбы", говорится в заявлении.

Штаб Квицинии объявил эти сведения не соответствующими действительности, передал корреспондент "Кавказского узла". "Официально заявляем, что это сообщение является провокацией, не имеющей ничего общего с реальностью", - заявил штаб Квицинии, в свою очередь упрекнув сторонников Хаджимбы в том, что те "запугивают население" звонками "с угрозами гражданам армянской и русской национальностей с незарегистрированных телефонных номеров".

Обмен обвинительными заявлениями между штабами кандидатов назвал "текучкой, сопровождающей все абхазские выборы" главред газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг. "В этом нет ничего экстраординарного", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Агитационная активность кандидатов снизилась

По оценке Хашига, наглядной агитации перед вторым туром в республике "не прибавилось". "Уже не такая динамика, какая была перед первым туром. Сейчас идёт борьба по перетягиванию в свои команды значимых политических фигур", - сказал он.

По мнению журналиста, ситуация отличается от предвыборной ситуации 2014 года. "Тогда ситуация была более-менее ясна. Те, кто был против свергнутого президента Анкваба, группировались вокруг Хаджимбы. А те, кто был против Хаджимбы, группировались вокруг Бжании. Сейчас налицо есть три силы, а в реальности их четыре", - сказал журналист, пояснив, что речь идёт не только о сторонниках Хаджимбы, Квицинии и Анкваба, но и "о так называемом протестном электорате". "Про последних как-то подзабыли. Но именно эти люди в день голосования могут сказать своё слово", - считает Инал Хашиг.

Ситуацию перед вторым туром выборов охарактеризовала как "подковёрную торговлю" член Общественной палаты, журналист Надежда Венедиктова. "Все торгуются со всеми, и там может быть все, что угодно. Мы многого не видим, но процессы идут очень активные", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по мнению Венедиктовой, "избиратели понимают, что возлагать особые надежды не на кого". "Это довольно распространённое мнение, и всеобщий скепсис... Люди лишены хоть какой-то надежды и это очень грустно", - сказала Венедиктова, добавив, что "оживлены лишь те, кто надеется получить хоть какие-то дивиденды".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также на "Кавказском узле" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии.