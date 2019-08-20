Астамур Отырба отстранен от участия в выборах президента Абхазии

20 августа 2019, 16:53

Центризбирком аннулировал регистрацию Астамура Отырбы кандидатом на выборах президента Абхазии, которые намечены на 25 августа.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. Документы на регистрацию подали 10 человек, среди которых действующий президент Рауль Хаджимба.

Большое количество желающих побороться за пост президента свидетельствует о политическом и экономическом кризисе в Абхазии, заявили представители оппозиционных партий. Абхазские журналисты также указали, что предвыборной активности кандидатов не наблюдается, так как конкретных программ по выводу страны из кризиса у претендентов нет.

Все подавшие на регистрацию документы кандидаты в президенты Абхазии были зарегистрированы. Однако сегодня ЦИК отменил регистрацию бывшего директора госкомпании "Абхазчай" Астамура Отырбы, сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Решение об этом было принято сегодня в связи с тем, что Отырба несвоевременно представил кандидатуру на пост вице-президента Абхазии. Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию и отказала в регистрации кандидата в вице-президенты в связи с тем, что документы на регистрацию были представлены с нарушением требований действующего законодательства о выборах. То есть сроков подачи", - рассказал Тамаз Гогия.

Он уточнил, что срок подачи документов на регистрацию кандидата в вице-президенты истек в 18.00 19 августа, передает "Sputnik-Абхазия".

Таким образом, на должность президента Абхазии теперь претендуют девять кандидатов: действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел, председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

По данным Центризбиркома Абхазии, в голосовании на выборах президента примут участие около 117 тысяч избирателей, передает Apsny-online.

Напомним, лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, названный политологами основным конкурентом Хаджимбы, передумал выдвигать свою кандидатуру и призвал поддержать Алхаса Квицинию. Опрошенные ранее "Кавказским узлом" абхазские журналисты и блогер заявили, что кандидаты не имеют достаточной поддержки, чтобы победить на выборах в первом туре.

18 апреля Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. Родственники Бжании настаивали на том, что его отравили. В связи с болезнью Бжании выборы были перенесены с 21 июля на 25 августа. Бжания передумал участвовать в выборах в президенты, сославшись на болезнь.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауле Хаджимбе, Алхаса Квицинии и Аслане Бжании. Новости о президентских выборах в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает".