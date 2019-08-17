Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей

17 августа 2019, 08:56

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 19 августа, власти подготовили все силы и средства для эвакуации жителей, глава города потребовал свернуть палаточные лагеря вблизи рек, сообщили в мэрии.

С 17 по 19 августа в Сочи ожидаются сильные дожди с грозами и градом. На реках возможен резкий подъем уровня воды, в горах - сход селей. Также есть опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое, проинформировала администрация Сочи.

"Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями", - говорится в сообщении, опубликованном 16 августа на сайте мэрии.

Глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Обратился к федеральным дорожникам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Самим жителям рекомендовано принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах. "Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район", - цитирует сообщениеи администрации Сочи РИА "Новости".

В связи с прогнозом спасатели объявили экстренное предупреждение и рекомендовали жителям и гостям курорта по возможности воздержаться от поездок по городу, а находясь на улице, остерегаться оборванных электрических проводов, высоких строений, линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов, заборов, следует из сообщения ГУ МЧС, которое ведомство 16 августа опубликовало на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа в связи с неблагоприятной погодой из двух лагерей в Славянском районе были эвакуированы 250 детей и 79 взрослых. Все они были доставлены в пункт временного размещения в школе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи ожидается дождь, скорость ветра составит 5 метров в секунду, температура воздуха - до +25. К ночи дождь прекратится, температура понизится до +23, скорость ветра останется прежней. Осадков не ожидается также 18 и 19 августа, скорость ветра в эти дни снизится до 3 метров в секунду, температура повысится от +28 до +29 градусов. Также осадков и резкого усиления ветра не прогнозируется 28, 29 и 30 августа. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.