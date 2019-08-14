Защита Гварамии обжаловала решение о залоге

14 августа 2019, 02:10

Адвокат подал апелляцию на решение Тбилисского городского суда, установившего залог в качестве меры пресечения бывшему генеральному директору телекомпании «Рустави 2» Нике Гварамии. Судья при вынесении решения опирался на документы, которых не было в представленных прокурором материалах дела, заявил защитник.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа Ника Гварамия был вызван в Генпрокуратуру, ему официально предъявили обвинение по статье об использовании полномочий для извлечения выгоды, что повлекло значительный ущерб. 11 августа Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Гварамии в качестве меры пресечения залог в размере 40 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). Обвиняемый отказался платить залог, а защита заявила, что обжалует решение суда.

Следствие заявило, что в результате злоупотребления Гварамии своими руководящими и представительскими полномочиями компания "Рустави 2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (порядка 2,3 миллиона долларов США). Сам он доводы следствия раскритиковал, указав, что часть обвинений опровергается документами. Дело Гварамии может негативно сказаться на имидже Грузии, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Адвокат Дмитрий Садзаглишвили 13 августа подал в Тбилисский апелляционный суд жалобу, в которой потребовал отменить залог, избранный в качестве меры пресечения для Гварамии. Свое требование он обосновал тем, что прокуратура передала в суд шесть томов уголовного дела Гварамии, но в них не было тех документов, на которые опиралась судья при вынесении решения о мере пресечения.

«Судья в подтверждение предположения, что Гварамия может совершить преступление, указывал документы, которых физически не видел», - сказал в эфире «Рустави 2» адвокат, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, суд не рассмотрел представленные защитой документы о том, что телекомпания не понесла ущерб, отметил Садзаглишвили.

Суд отвел Гварамии 30 дней на уплату залога. Прокуратура пригрозила, что если он в отведенный срок не внесет требуемую сумму, то она обратится в суд для ужесточения меры пресечения, вплоть до ареста, передает "Спутник Грузия".