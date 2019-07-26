Прокуратура согласилась извиниться перед кубанским поэтом 

26 июля 2019, 03:18

Решение краевого суда, который обязал прокуратуру Прикубанского округа Краснодара извиниться перед поэтом Максимом Дроздовым, оспариваться не будет, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Максим Дроздов заявил, что ему важно, чтобы сотрудники прокуратуры извинились во всеуслышанье, также как обвиняли его в участии в нежелательной организации, тем самым испортив ему репутацию среди знакомых и коллег.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Краснодара Максим Дроздов стал фигурантом первого в России уголовного дела о возбуждении ненависти атеистам по статье "экстремизм". Поводом для возбуждения дела стало ироническое стихотворение, которое Дроздов - поэт-любитель, работающий токарем, опубликовал на своей странице "ВКонтакте". Дело было прекращено, однако следователь отказал поэту в реабилитации. 24 июля Краснодарский краевой суд решил, что районному прокурору необходимо извиниться перед Максимом Дроздовым за уголовное преследование.

В стихотворении, ставшим поводом для уголовного дела, в ироничной форме рассказывалось про деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога. «Зацвели в лесу пролески, вдалеке щебечет птичка. На костре со слабым треском догорает еретичка», - так завершалось стихотворение. «Заявитель посчитал, что, оскорбляя социальную группу "еретички", оскорбляются и атеисты», - рассказал ранее адвокат Дроздова Алексей Аванесян.

Решение Краснодарского краевого суда, который обязал прокуратуру Прикубанского округа извиниться перед кубанским поэтом Максимом Дроздовым за незаконное уголовное преследование, не будет обжаловано, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы прокуратуры края. При этом на вопрос о сроках и о способе, каким будут принесены извинения, сотрудник пресс-службы ответить затруднился.

После апелляционного рассмотрения решение суда вступает в силу сразу после вынесения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы Дроздова в суде. Он добавил, что пока не обсуждал с заявителем возможность подачи иска о возмещении ущерба, хотя такая возможность есть. По словам Аванесяна сейчас для Дроздова и его представителей важно, чтобы прокуратура принесла извинения.

«Вспомним историю с экологом Бринихом в Адыгее, прокурор по телевидению сказал, что дело по экстремизму в отношении него было возбуждено. Когда прекратили, он отпирался, суд его обязал и он также по телевидению выступил и сказал, что дело было прекращено, информация не подтвердилась»,- рассказал Аванесян.

"Кавказский узел" сообщал, что Валерий Бриних обвинялся в распространении экстремистского материала, которым была признана его статья "Молчание ягнят" о загрязнении окружающей среды в Адыгее местным свиноводческим комплексом. Эксперты ФСБ отказались признать статью Бриниха экстремистской. 7 августа 2017 года Майкопский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Валерия Бриниха за отсутствием состава преступления. 13 сентября 2017 года этот суд отменил собственное решение от 17 декабря 2014 года о включении статьи Бриниха "Молчание ягнят" в список экстремистских материалов. 2 марта представители прокуратуры Майкопа принесли Валерию Бриниху письменные извинения за незаконное уголовное преследование. Представители республиканской прокуратуры проигнорировали это требование Бриниха. Рассмотрев иск Валерия Бриниха о возмещении морального и материального вреда, Майкопский городской суд постановил взыскать с Минфина России миллион рублей.

Алексей Аванесян отметил, что Дроздов ожидает извинений по телевидению от прокурора Прикубанского округа, который утверждал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении поэта. «Если мы найдём где нибудь на просторах интернета официальное высказывание следователей, либо прокуроров, то мы будем просить, чтобы они на тех же каналах в тоже самое время дали опровержение», - сообщил Аванесян.

Максим Дроздов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что следователь не внес в постановление о прекращении уголовного дела фразу о том, что он имеет право на реабилитацию и на компенсацию морального вреда, поэтому Дроздов принял решение требовать реабилитации через суд.

«Они говорили на всю Россию, что я преступник, и принимаю участие в нежелательной организации. А когда они прекратили уголовное дело, это было все тихо и кулуарно, типа с кем не бывает, ошиблись», - рассказал Дроздов. Он отметил, что представитель прокуратуры во время рассмотрения апелляции согласился с решением краевого суда.

«Неприятно, когда против тебя возбуждают уголовное дело, когда об этом говорят во всеуслышанье, я работаю на предприятии, которое является закрытым, военное предприятие, меня вызывали к руководству, слава Богу, речь не шла, чтобы я писал заявление по собственному желанию, но был серьёзный разговор. Кому понравиться, что у тебя работает преступник. Репутация моя испорчена, в том числе среди соседей, мою мать встречали и говорили, что сын у неё преступник, а у нас как повелось, если уголовное дело возбуждают, ты автоматически преступник»,- сообщил Дроздов.

Дроздов добавил, что намерен добиваться возмещения морального ущерба.

Напомним, что против Дроздова в ноябре 2018 года возбудили административное дело после участия в поэтических чтениях, организованных "Открытой Россией"* . Сам Дроздов рассказал, что участвовал в поэтическом вечере "Открытая капуста", "чтобы почитать свои стихи и послушать чужие". По мнению Дроздова, дело было возбуждено из-за логотипа "Открытой России"*, наложенного на видеозапись с поэтического вечера. В мае дело было закрыто за истечением срока давности.

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* - деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, которые содержат в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генеральной прокуратурой России нежелательной на территории страны.