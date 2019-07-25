Байрамлы связала выдачу загранпаспорта с давлением на власти Азербайджана

25 июля 2019, 17:14

Зампред партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы сообщила, что получила загранпаспорт после отказа в его выдаче, и связала положительное решение вопроса с «повышенным вниманием общества и международных структур».

Как писал "Кавказский узел", вчера, 24 июля, Гезяль Байрамлы заявила, что ей не выдали загранпаспорт и связала это со своей оппозиционной деятельностью. Байрамлы помилована указом президента, и никаких препятствий для получения ею загранпаспорта нет, сообщил адвокат Ялчин Иманов.

Гезяль Байрамлы 23 января 2018 года была осуждена на три года лишения свободы по делу о контрабанде. Она отвергла обвинения, назвав их политически мотивированными. В марте этого года Байрамлы была помилована указом президента Азербайджана.

«Уже вчера (24 июля. – Прим. «Кавказского узла») вечером мне позвонили из службы ASAN и сказали, что «произошло недоразумение» и я могу забрать паспорт. Причем сказали, что могу прийти даже по окончанию рабочего дня и (забрать паспорт) у дежурного сотрудника. Сегодня утром я забрала паспорт», - рассказал Гезяль Байрамлы корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Байрамлы, положительное решение вопроса стало «результатом жесткой реакции общества и повышенного внимания международных структур».

«Отказ мне в выдачи паспорта широко освещался в масс-медиа. В социальных сетях поднялась волна негодования. Вопросом стали интересоваться из международных структур, дипмиссий. Очевидно, пошла команда отыграть решение (о выдаче паспорта) назад и выдать паспорт. Этим и была связана спешка сотрудников ASAN и вечерний звонок», - отметила Байрамлы.

Активистка отметила, что в ближайшие дни сможет выехать на лечение за рубеж.

Представители Агентства государственных услуг и социальных инноваций, в ведении которых находятся центры ASAN, оказались недоступны для комментариев.

Напомним, что в июле 2015 года Европейский суд по правам человека обнародовал решение по жалобе лидера оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, в котором признал нарушение прав оппозиционера на свободу передвижения. Керимли направил жалобу на Азербайджан в Европейский суд в связи с невыдачей ему общегражданского паспорта, который в стране играет роль заграничного паспорта. Из-за его отсутствия Керимли с 2006 года не мог выезжать за рубеж.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".