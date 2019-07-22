Суд освободил тяжело больного жителя Дагестана Газалиева

22 июля 2019, 16:31

Дагестанец Магомедсаид Газалиев, страдающий от онкологического заболевания четвертой степени, сможет уехать из колонии домой через десять дней, сообщила адвокат. Это срок обжалования приговора, согласно которому Ухтинский горсуд Коми сегодня освободил Газалиева.

Как информировал "Кавказский узел", суд в Республике Коми назначил на 22 июля рассмотрение ходатайства об освобождении из колонии дагестанца Магомедсаида Газалиева. Суд потребовал предоставить результаты повторного медосвидетельствования осужденного, которое подтвердило наличие у него онкологического заболевания четвертой степени.

Магомедсаид Газалиев в ноябре 2006 года был приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы по обвинению в посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов. Наказание он отбывает в Республике Коми. Врачи диагностировали у Газалиева онкологическое заболевание четвертой степени, руководство лечебно-исправительного учреждения представило документы в суд для освобождения Магомедсаида Газалиева в связи с тем, что таким диагнозом он не может отбывать наказание. Однако Ухтинский горсуд отказался освобождать заключенного. Верховный суд России встал на сторону осужденного.

Ухтинский горсуд Коми сегодня на своем заседании, которое проходило в помещении исправительной колонии №1 республиканского управления ФСИН освободил Магомедсаида Газалиева от отбывания наказания, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Анна Безшерстая. По ее словам, суд вынес решение в связи с наличием у ее подзащитного онкологического заболевания четвертой стадии, которым Газалиев страдает уже около двух лет.

Безшерстая также добавила, что заболевание Газалиева включено в постановление правительства России от 6 февраля 2004 года, предполагающее освобождение осужденных в связи с болезнью. "Во время заседания Магогмедсаиду были заданы вопросы по поводу его самочувствия, и будут ли у него дома условия для продолжения лечения - на что он ответил утвердительно", - рассказала адвокат.

Безшерстая уточнила, что день освобождения совпал с днем рождения Газалиева, которому исполнилось 55 лет. Домой подзащитный сможет поехать только через десять дней, когда закончится срок обжалования сегодняшнего решения суда, проинформировала адвокат.

На сайте Ухтинского горсуда Коми на 16.30 мск сегодня нет информации о вынесении приговора по делу Газалиева.

Напомним, что сам Газалиев, его мать и две сестры в марте 2019 года обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой после того, как Ухтинский городской суд Коми отказался освободить Магомедсаида. Родственники Газалиева рассчитывают на ускоренное рассмотрение жалобы в связи с тяжелым состоянием здоровья осужденного.