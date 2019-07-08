Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 1 по 7 июля стали два человека

08 июля 2019, 00:33

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 1 по 7 июля 2019 года погибли не менее двух человек, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших один предполагаемый участник вооруженного подполья и один сотрудник силовых структур в Чечне.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов

1 июля примерно в 14.00 мск было совершено нападение на пост близ села Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни. Нападавший подошел к дежурившему на посту прикомандированному полицейскому из Кемеровской области и нанес ему ранение штык-ножом от автомата Калашникова, а также бросил гранату ко входу в здание поста. При попытке скрыться он был убит. От взрыва гранаты никто не пострадал, но раненый полицейский от полученных ранений скончался при эвакуации в госпиталь. Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на пост. Нападавший опознан, им оказался 26-летний уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. По данным МВД по ЧР, он был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков.

Задержания

2 июля стало известно, что силовики освободили после допроса всех жителей Чечни, которых задержали из-за общения с Ахмедом Барзаевым, убитым при нападении на полицейских. Как сообщила сотрудница одной из НПО Чечни, по их данным были задержаны 11 человек из числа знакомых Барзаева.

2 июля силовики задержали трех жителей Урванского района Кабардино-Балкарии. По данным правоохранителей, они, примкнув к международной террористической организации, приобрели электродетонаторы и изготовили самодельные взрывные устройства мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомбы предполагалось взорвать в общественных местах. При обыске у подозреваемых нашли оружие и боеприпасы.

5 июля возле мечети "Тангим" на ул.Генерала Омарова в Махачкале прошли рейды силовиков. Мобильный патруль стоял на улице Омарова и на выезде на улицу Гагарина, на месте находилось несколько десятков силовиков. Один из верующих рассказал о попытке задержания: силовики остановили его близ мечети, уточнив, был ли он на молитве, после чего сообщили, что ему надо проехать в райотдел полиции. Но после того, как верующий позвонил знакомому силовику, ему вернули документы, сказав, что в отделение ехать не надо. Информации о других задержанных не поступало.