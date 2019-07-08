Сотрудники спецслужб Фото http://nac.gov.ru/obuchenie-zhurnalistov/v-ryazanskoy-oblasti-proshli-zanyatiya-na-uchebno.html

08 июля 2019, 00:33

Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 1 по 7 июля стали два человека

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 1 по 7 июля 2019 года погибли не менее двух человек, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников. 

Среди погибших один предполагаемый участник вооруженного подполья и один сотрудник силовых структур в Чечне. 

Нападения на сотрудников правоохранительных органов 

1 июля примерно в 14.00 мск было совершено нападение на пост близ села Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни. Нападавший подошел к дежурившему на посту прикомандированному полицейскому из Кемеровской области и нанес ему ранение штык-ножом от автомата Калашникова, а также бросил гранату ко входу в здание поста. При попытке скрыться он был убит. От взрыва гранаты никто не пострадал, но раненый полицейский от полученных ранений скончался при эвакуации в госпиталь. Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на пост. Нападавший опознан, им оказался 26-летний уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. По данным МВД по ЧР, он был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков.

Задержания 

2 июля стало известно, что силовики освободили после допроса всех жителей Чечни, которых задержали из-за общения с Ахмедом Барзаевым, убитым при нападении на полицейских. Как сообщила сотрудница одной из НПО Чечни, по их данным были задержаны 11 человек из числа знакомых Барзаева.

2 июля силовики задержали трех жителей Урванского района Кабардино-Балкарии. По данным правоохранителей, они, примкнув к международной террористической организации, приобрели электродетонаторы и изготовили самодельные взрывные устройства мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомбы предполагалось взорвать в общественных местах. При обыске у подозреваемых нашли оружие и боеприпасы. 

5 июля возле мечети "Тангим" на ул.Генерала Омарова в Махачкале прошли рейды силовиков. Мобильный патруль стоял на улице Омарова и на выезде на улицу Гагарина, на месте находилось несколько десятков силовиков. Один из верующих рассказал о попытке задержания: силовики остановили его близ мечети, уточнив, был ли он на молитве, после чего сообщили, что ему надо проехать в райотдел полиции. Но после того, как верующий позвонил знакомому силовику, ему вернули документы, сказав, что в отделение ехать не надо. Информации о других задержанных не поступало.

Примечание:

"Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 10 по 16 июня не зафиксировано", "Неделя с 3 по 9 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", ""Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 27 мая по 2 июня не зафиксировано".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 июля 2019, 04:53

  • Отец пострадавших в ДТП детей в Черкесске выдвинул претензии к следствию

    Несмотря на мировое соглашение между сторонами по делу о ДТП в Черкесске, в котором пострадали женщина и двое ее детей, у потерпевших остались вопросы к следствию. В следственные органы направлено заявление с просьбой провести проверку правильности оформления ДТП. По мнению отца пострадавших детей, следствие не смогло достоверно установить, был ли трезвым водитель, который и совершил наезд, а в суд так и не была представлена видеосъемка освидетельствования. 

08 июля 2019, 03:55

  • Несколько сотен человек потребовали у "Рустави 2" извиниться перед Путиным

    Ведущий передачи "Постскриптум" на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией", перед зданием "Рустави 2" собрались несколько сотен людей, которые потребовали извинений, после чего телеканал временно приостановил работу.

08 июля 2019, 03:11

08 июля 2019, 02:12

08 июля 2019, 01:13

  • Участники митинга в Элисте заявили о политической составляющей в делах Музраева и Мацакова

    Митинг в поддержку обвиняемого в терроризме бывшего главы Следкома Волгоградской области Михаила Музраева и обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве гендиректора ООО "Бетонинвест" Владимира Мацакова собрал в Элисте около 150 человек. Митингующие приняли две резолюции, адресованные президенту России и властям республики, в которых призвали прекратить уголовное преследование Музраева и Мацакова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки

Новости

Все новости

Документы

Все документы