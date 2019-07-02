Трое жителей Кабардино-Балкарии заподозрены в подготовке теракта

02 июля 2019, 18:40

Силовики задержали трех жителей Урванского района, собравших бомбы для взрывов в общественных местах, заявило следствие.

По данным правоохранителей, трое подозреваемых, примкнув к международной террористической организации, приобрели электродетонаторы и изготовили самодельные взрывные устройства мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомбы предполагалось взорвать в общественных местах, но подозреваемые были заблаговременно задержаны, заявило следствие.

При обыске у подозреваемых нашли оружие и боеприпасы, говорится в сообщении следственного управления. Уголовное дело было возбуждено по статьям о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а затем и по статье "Приготовление к совершению террористического акта", сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 апреля ФСБ отчиталось о задержании в Нальчике боевика, заподозренного в подготовке теракта с использованием самодельной бомбы.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений, происходящих в республике.