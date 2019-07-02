Чеченские силовики освободили знакомых Ахмеда Барзаева

02 июля 2019, 14:49

Силовики допросили жителей Чечни, которых задержали из-за общения с Ахмедом Барзаевым, убитым при нападении на полицейских. Претензий к молодым людям нет, все они освобождены, заверил сегодня представитель МВД.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня стало известно о том, что из-за общения с Ахмедом Барзаевым, убитым при нападении на силовиков, были задержаны несколько человек, в том числе Аюб и Абубакар Инуркаевы. Они будут освобождены, "если в их действиях не обнаружат состава преступления", заверил представитель МВД.

23 июня двое полицейских были ранены у резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити", нападавший был убит. По данным МВД, на силовиков напал житель Чечни Ахмед Барзаев, 1997 года рождения. Признанное в России террористическим и запрещенное решением суда "Исламское государство" объявило Барзаева своим боевиком. Отец убитого и другие родственники публично прокляли его в эфире чеченского телевидения.

Задержанных братьев Инуркаевых, уроженцев селения Замай-Юрт, освободили 1 июля, сообщил сегодня их родственник Ахмад. "Родных к ним не пускали, обещали разобраться, и все. Вчера их отпустили, так ничего и не предъявив и не найдя чего-то компрометирующего", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмад.

Сейчас молодые люди находятся дома, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из НПО Чечни Марха. "По тем данным, что у нас имеются, было задержано 11 человек из числа знакомых этого Бархаева. Силовики выясняли, не имели ли они какое-либо отношение к произошедшему. Родственники с официальными заявлениями куда-либо не обращались", - сказала она.

Представитель МВД по Чечне уточнил, что вместе с братьями Инуркаевыми освобождены и другие задержанные освобождены. "Проведенная проверка установила их непричастность к совершенному их знакомым преступлению, и они отпущены на свободу. Претензий к ним нет, каких-либо обвинений не выдвинуто. Задержали, побеседовали, разобрались, установили невиновность и освободили", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Братья Инуркаевы и другие задержанные были освобождены, так как "у сотрудников полиции никаких вопросов к ним не возникло", подтвердила член Совета по правам человека Чечни Хеда Саратова, известная заявлениями в защиту позиции властей Чечни.

"В настоящий момент они отпущены домой. Вместе с ними отпущены еще около десятка человек", – приводит сегодня слова Саратовой "Кавказ.Реалии".