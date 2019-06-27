Силовики и Тумсо рассказали о задержаниях знакомых Ахмеда Барзаева

27 июня 2019, 20:05

Несколько человек задержаны в Чечне из-за общения с Ахмедом Барзаевым, убитым при нападении на силовиков в Грозном. Тумсо Абдурахманов назвал имена задержанных со ссылкой на свои источники.

Как писал "Кавказский узел", двое полицейских были ранены при нападении 23 июня у резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". По данным МВД по Чечне, на полицейских напал житель республики Ахмед Барзаев, 1997 года рождения. Признанное в России террористическим и запрещенное решением суда "Исламское государство" объявило убитого Барзаева своим боевиком. Отец убитого Алхазур Барзаев и другие родственники публично прокляли его в эфире чеченского телевидения.

Полиция Чечни расследует дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) в связи с нападением в Грозном.

"В рамках данного дела проводятся соответствующие оперативные мероприятия. Задержаны несколько лиц из числа знакомых [убитого], которые могут располагать какой-либо значимой информацией или же иметь отношение к этому нападению. Эта обычная в такого рода ситуациях практика. Каких-либо обвинений в адрес конкретных лиц к настоящему времени не выдвинуто", - заявил представитель республиканских правоохранительных органов корреспонденту "Кавказского узла".

О задержаниях молодых людей в Чечне сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По информации Абдурахманова, в селении Заман-Юрт были задержаны Аюб и Абубакар Инуркаевы – их доставили в подразделение одной из силовых структур в Грозном из-за знакомства с Барзаевым.

Задержанных молодых людей Абдурахманов назвал похищенными. "Эти двое – не единственные похищенные после инцидента в Грозном. Я получаю сообщения и о других похищениях, связанных с этим делом", – написал блогер в своем Telegram-канале.

Абдурахманов привел также скриншот сообщения, поступившего ему от жителя Чечни. Человек, чье имя блогер скрыл, сообщает о проверках в селении Алхан-Юрт и задержании одного из жителей села.

Источник в МВД Чечни подтвердил, что среди задержанных есть Аюб и Абубакар Инуркаевы, о которых сообщил Абдурахманов. По словам источника, у убитого Барзаева были найдены фотографии этих молодых людей и переписка с ними. "Они будут отпущены, если в их действиях не обнаружат состава преступления", – цитирует слова сотрудника МВД издание "Кавказ.Реалии".

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