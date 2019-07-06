Жители Краснодара пожаловались на отмену льгот в общественном транспорте

06 июля 2019, 04:57

Сильнее всех от повышения стоимости проезда пострадают краснодарцы, которые пользовались льготами по транспортным картам, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Зарплаты работников транспортного предприятия не индексировались несколько лет, несмотря на ежегодный рост тарифов на проезд в городе, рассказали сотрудники Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля краснодарцы провели одиночные пикеты против роста тарифов на проезд в общественном транспорте. Повышение стоимости проезда связано с необходимостью увеличения зарплат работникам трамвайно-троллейбусного управления, сообщили на предприятии. Пользователи соцсетей пожаловались на некомфортные условия в городских троллейбусах, трамваях и автобусах.

Новый тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления планируется ввести с 8 июля - он вырастет на 2 рубля, с 26 до 28 рублей. Скидка для жителей Краснодара при проезде по транспортным картам перестанет действовать, хотя сами карты не отменяются. Для школьников и студентов льготы на проезд сохранятся, но только на время учебного года. В сообщении на сайте городской мэрии 2 июля отмечается, что тариф на проезд поднимался в Краснодаре ежегодно на три рубля, начиная с 2015 года.

Для жителей Краснодара, которые пользовались транспортной картой, тариф на проезд в общественном транспорте вырастет не на два рубля, с 26 рублей до 28 рублей, а на четыре рубля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник проектного института, 35-летний Виталий Доценко.

«Проезд по транспортной карте льготный и стоит 24 рубля... получалось 2 рубля экономии с каждой поездки. С учетом небольших зарплат, это существенная экономия», - рассказал он. Доценко отметил, что транспортная логистика Краснодара не очень удобная, на работу ему приходится добираться с двумя пересадками.

«Я живу в станице Динской, на работу добираюсь на противоположный конец города. После отмены троллейбусов в центре города буду делать три пересадки. Вот и посчитайте: 168 рублей в день на дорогу, 20 рабочих дней в месяц, получается, что только на дорогу уйдет 3360 рублей», - сказал он. Доценко рассказал, что его жена также добирается на работу с двумя пересадками.

Он считает, что стоимость проезда в городских маршрутках не соответствует качеству перевозок. «Вонючие ПАЗики, в основном, в которых нечем дышать», - пояснил Доценко.

Педагог-репетитор 49-летняя Ольга Бельская рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она готовит старшеклассников к ЕГЭ, занимается с абитуриентами, и ей приходиться приезжать к ним на дом. "Я несколько раз в день езжу на общественном транспорте, живу в центре, часто пользуюсь троллейбусами и транспортной картой", - сказала она.

По ее словам, каждый день она выезжает к четырем ученикам. «Стараюсь взять учеников поблизости от дома, но не всегда это возможно, сейчас в день я передвигаюсь на пяти-шести автобусах, троллейбусах и маршрутках. Получается, около четырех тысяч рублей в месяц будет уходить на проезд», - рассказала Бельская.

Она также отметила, что многие из ее знакомых пользуются транспортными картами. «Все мое окружение, а это в основном учителя с копеечными зарплатами, все покупали эти карты, потому что это возможность хоть немного сэкономить», - сказала педагог.

Сотрудник строительной компании 44-летний Юрий Медведев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что отмена льготного проезда для школьников и студентов на время летних каникул, серьезно отразится на бюджете его семьи.

«У меня трое детей - двое школьников, один студент. Моя мама после операции лежит (в больнице), дети по очереди ездят к ней, чтобы покормить, переодеть, потому что мы с женой на работе. И дети должны теперь будут платить полную стоимость проезда», - возмутился он.

Медведев сказал, что поддерживает тех горожан, которые протестуют против повышения стоимости проезда. «Слышал, что планируется митинг против повышения (цен на проезд), мы пойдем туда всей семьей», - отметил он.

Главный бухгалтер в вузе 52-летняя Ирина Медведева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в Восточно-Кругликовском районе и ранее пользовалась троллейбусным маршрутом №21, который ходил в центр Краснодара, где она работает. После того как началась реорганизация троллейбусной сети, маршрут 21 перестал ходить в центр.

«Я согласна платить 28 рублей, но только за комфортный проезд. Сейчас мы вынуждены ездить на обшарпанных вонючих и переполненных маршрутках, где полы из фанеры. На днях видела, что девушка в обморок упала в этом ПАЗике, там пахнет выхлопными газами и невозможная жара, оборванные сидения», - посетовала она. Медведева отметила, что троллейбусы более просторные и поэтому в них не так душно

Активисты связали низкое качество перевозок в Краснодаре с интересами частных компаний

Кондуктор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Мария рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что с 2016 года официальная зарплата сотрудников предприятия не росла, а только уменьшалась. «Я устраивалась на работу в 2014 году, нам тогда обещали хорошие зарплаты, они и были не плохие - 30 тысяч рублей по тем временам считалась хорошей зарплатой. Сейчас я получаю около шести тысяч рублей», - рассказала она.

По ее словам, сотрудников постоянно штрафуют, лишают надбавок и премий. «У нас остались пенсионеры одни за такие копейки работать. Когда весной прошлого года повышали тарифы... никакого повышения (зарплат) на самом деле не было», - рассказала Мария.

Она отметила, что вынуждена работать в раскаленном троллейбусе по 12 часов в сутки, так как кондиционеры в них не работают. «Мы много раз поднимали этот вопрос перед начальством... Но нам сказали сидеть и молчать», - рассказала кондуктор.

"Уничтожение троллейбусов и повышение тарифов на проезд выгодно частному предприятию, чьи маршрутки приходят на смену нашим троллейбусам", - считает Мария. Она сказала, что вместе с сокращением маршрутов на предприятии идет сокращение сотрудников.

Проект городских властей по ликвидации троллейбусных маршрутов возмутил краснодарцев. Троллейбусные маршруты в Краснодаре убирают в интересах крупных предпринимателей и частных перевозчиков, а передача трамвайно-троллейбусному управлению "олимпийских автобусов" стала одним из факторов, поставивших предприятие на грань банкротства, рассказали активисты.

Активист инициативной группы горожан "Транспортная инициатива" Марина Репещук рассказала, что транспортные карты отменили после того, как активисты начали призывать краснодарцев оплачивать ими проезд в маршрутках частных перевозчиков.

«Была возможность вывести частников из «серой зоны»... Мы начали приучать водителей частных маршруток к тому, что оплата по транспортной карте - это неизбежно, к этому нужно привыкать. И тут карты становятся фактически ненужными», - отметила она.

По ее словам, кондиционеры в троллейбусах не работают, и их никто не чинит. «Кондиционеры в автобусах большой вместимости ремонтируют, в троллейбусах нет... Удобно на этом фоне сравнивать неповоротливые, без кондиционера троллейбусы с маневренными, с кондиционером автобусами", - считает Репещук.

Она отметила, что горожане продолжат одиночные пикеты против отмены троллейбусных маршрутов и повышения цен на проезд 6 июля.