Востоковеды поспорили с Тумсо о статусе Ахмата Кадырова в Чечне

12 июня 2019, 12:30

Глава Чечни, который связал термин "путь Ахмата Кадырова" с интересами чеченского народа, намерен возвести отца в ранг святых, чтобы обрести новые привилегии, предположил блогер Тумсо Абдурахманов. Рамзан Кадыров всего лишь представляет отца как человека, достойного уважения, возразили опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Как писал "Кавказский узел", представители Ассамблеи народов Кавказа выдвинули версию о попытках "ахматизации" чеченской идеологии после того, как 21 мая по предложению спикера парламента Чечни Магомеда Даудова родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) было переименовано в Ахмат-Юрт, а 31 мая новый микрорайон в Надтеречном районе также был назван в честь отца главы республики.

7 июня на странице Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте» была размещена запись о "пути Ахмата-Хаджи [Кадырова]". "Путь Ахмата-Хаджи? В чем его суть? В чем первозданный смысл? Так вот, запомните на века, на тысячелетия... Путь Ахмата-Хаджи - это неразрывное, исторически выстраданное и отвоёванное дорогой ценой нечеловеческих усилий и неисчислимых жертв, высшее и определяющее для каждого из нас сочетание глубокой веры во Всевышнего и национальных интересов чеченского народа", - говорится в публикации.

Эта же запись в тот же день была опубликована на странице Магомеда Даудова в Instagram.

"Основа пути Ахмата-хаджи Кадырова - это основы Корана и Сунны", - заявил 12 мая чеченский богослов Адам Шахидов. Пользователи соцсетей и местные жители раскритиковали это заявление. Отсылки к религии часто используются в политической пропаганде, а трактовки священных текстов подстраиваются под конъюнктуру, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Блогер Тумсо Абдурахманов выдвинул версию о том, что Рамзан Кадыров стремится сформировать образ отца как святого. "Кадыров хочет возвести своего отца в ранг святых, чтобы обеспечить себе и своему потомству счастливое, беззаботное существование. Им будет гарантирована безопасность, им будет гарантировано почтение от части населения", - сказал блогер на видео "Возведение в святого угодника | Ахмат Кадыров", опубликованном на его YouTube-канале 7 июня.

Потомки святых при любой власти жили в Чечне "в шоколаде", пояснил Абдурахманов. "При любой власти всегда была часть чеченцев, которая этих людей почитала. Всегда - во времена Ичкерии, во времена [между первой и второй военными кампаниями], сегодня, при Кадырове - они всегда живут "в шоколаде", причем сейчас, при Кадырове, особенно", - сказал блогер

Предположение, что действия Рамзана Кадырова направлены на формирование образа нового святого в лице его отца, не соответствует действительности, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"В исламской истории были случаи, когда лидер себя объявлял мессией. Но здесь не такой случай. Рамзан Кадыров не объявлял своего отца святым или мессией. Он представляет своего отца как человека, который достоин уважения. Я думаю, в этом ничего удивительного нет. На Кавказе это принято, и каждый сын старается восхвалять своего отца. Кроме всего прочего, святым может быть религиозный лидер, а не государственный деятель, каким был Ахмат-Хаджи Кадыров", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Такого же мнения придерживается и профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников. "Не могу сказать, что в действиях Рамзана Кадырова наблюдается попытка сформировать нового святого. Рамзан Кадыров благоустроил святые места, важные для чеченцев и ингушей, например, место, где похоронена мать шейха Кунта-хаджи (Кишиева. – Прим. "Кавказского узла"), и туда сейчас стало удобно добираться. А что касается его отца, то мне кажется, что мнения о формировании святого в его лице ошибочны", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бобровников.

Публикацию Кадырова не стоит рассматривать как демонстрацию симбиоза веры во Всевышнего и идеологии властей Чечни, считает Владимир Бобровников. "В этом тексте Ахмата Кадырова можно заменить, например, на Владимира Путина и смысл не изменится. В его тексте смешана политика и пропаганда. Биография Ахмата Кадырова больше связана с политикой, чем верой, несмотря на то, что он был муфтием", - сказал он.

С этой точкой зрения согласен и Михаил Рощин. "Симбиоза веры во Всевышнего и политики Рамзана Кадырова я не вижу. Будучи сильным лидером, Рамзан Кадыров старается показать, что он продолжает путь отца, у которого сложилось свое понимание жизни. Он восхваляет своего отца и его пройденный путь. Действия Рамзана Кадырова надо рассматривать в контексте взаимоотношений отца и сына. Кроме этого, вера всегда была частью его политики", - пояснил ученый.

Жители Чечни сочли публикацию Кадырова ответом Абдурахманову

Заявления руководства Чечни о "пути Ахмата-хаджи" некоторые местные жители расценили как продолжение заочной полемики чеченских чиновников с Тумсо Абдурахмановым. "Для меня очевидно, что это новый ответ Тумсо, который активно критикует и кадыровскую власть и пресловутый «путь Ахмата-хаджи»", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель одной из НПО Чечни Абубакар.

В начале года онлайн-спор Тумсо Абдурахманова и министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставил Рамзана Кадырова объяснять и интерпретировать слова отца. В начале мая Кадыров продолжил заочный спор с Абдурахмановым о своем отце и приравнял Ахмата Кадырова к пророку Мухаммаду. Жители Чечни назвали такое сравнение неэтичным. О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Аналогичную точку зрения высказал местный житель Умар. "Делается все, чтобы нейтрализовать тот негатив, что выдает Тумсо, и это достаточно заметно в последнее время. Переименование Хоси-Юрта в Ахмат-Юрт, присвоение имени Ахмата Кадырова новому микрорайону в Надтеречном районе. Прежде такое тоже бывало, но не в таких масштабах. Теперь вот Кадыров придумал определение тому, что значит «путь Ахмата-хаджи», о котором практически в каждом своем выступлении говорят и чиновники, и богословы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова. Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".