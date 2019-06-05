Видеозапись драки в ночь на 2 июня в Красногорске. Фото: Пресс-служба СК РФ https://sledcom.ru/news/item/1361659/

05 июня 2019, 18:11

Уроженцы Армении задержаны по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина во время драки в ночь на 2 июня в Красногорске. Всего по делу задержаны четыре человека. СМИ приводят имена трех граждан Армении, посольство этой страны заявило о готовности оказать содействие российским следователям.

Следственный комитет попросил об аресте предполагаемого убийцы бывшего бойца спецназа главного управления Генштаба Никиты Белянкина. Ходатайство будет рассматривать Красногорский городской суд, сообщили сегодня агентству РБК в пресс-службе Мособлсуда.

Скриншот из видео о допросе задержанного по делу об убийстве Белянкина. https://www.youtube.com/watch?v=mwhUrYBF_KUПо версии следствия, в ночь на 2 июня 24-летний бывший спецназовец стал очевидцем конфликта между двумя группами лиц возле одного из кафе в городе Красногорске и вмешался в драку. Он попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, и сам получил удар ножом в область сердца, от которого умер. По факту происшествия следователи завели два уголовных дела — об убийства (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).

По поручению председателя СКР для оказания помощи в расследовании убийства в Московскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК России, уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства, говорится в сообщениях на сайте СКР от 3 июня.

4 июня следствие отчиталось о задержании двух мужчин, 1977 и 1982 годов рождения, а сегодня заявило о задержании еще двух человек. Одному из задержанных, который, по данным следствия, нанес смертельное ранение спецназовцу, уже предъявлено обвинение, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России. Также следствие сообщает, что по делу назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая, проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

В сообщениях СКР имена задержанных не указаны. При этом 4 июня СКР на своем канале в YouTube опубликовал видеозапись допроса одного из подозреваемых в убийстве продолжительностью 29 секунд. На кадрах мужчина смотрит в пол и молчит, единственное, что он сообщает — дату рождения, 12 октября 1977 года.

В драке, в которую вмешался Никита Белянкин, участвовала группа выходцев из Армении —  они напали на двух посетителей кафе "Бир хаус", вытащили их на улицу и начали избивать, написал 3 июня, не указывая своих источников, "Коммерсант".

Сообщение посольства Армении в России в Facebook относительно подозреваемых по делу об убийстве Белянкина. https://www.facebook.com/armembrus/photos/a.380124472372696/831916150526857/?type=3&theaterОднако, по словам отца  убитого Алексея Белянкина, следователи, которые работали на месте инцидента, рассказали ему, что разыскивают уроженцев Армении.

"Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", — заявил Алексей Белянкин в интервью РБК еще 3 июня.

В посольстве Армении в России 4 июня заверили, что Армения будет всячески содействовать следственным органам России. "Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Вновь подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам РФ", — говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Facebook.

Скриншот сообщения с комментарием адвоката Сергея Ходжаяна в Telegram-канале Mash.По данным "Московского комсомольца", в рамках дела задержаны 27-летний гражданин Армении Нарек Степанян, который работал барменом в кафе, где началась драка, экономист из Москвы Сурен Маркосян и безработный Сергей Ходжаян. По данным СМИ, как минимум двое из задержанных являются уроженцами Армении. Один из них был арестован в съемной квартире в Москве, другого сняли с самолета, который должен был выполнить рейс в Ереван, сообщила "Комсомольская правда".

По данным Telegram-канал Mash, двое подозреваемых дали показания против 42-летнего Сергея Ходжаяна, утверждая, что именно он достал нож и нанес смертельный удар. Однако адвокат Ходжаяна Олег Жильцов заявил, что его подзащитный - добропорядочный гражданин, который воспитывает троих детей и работает продавцом автозапчастей. Свою вину мужчина не признает, хотя и не отрицает, что в ночь на 2 июня был в баре. По словам адвоката, его подзащитный от следствия не скрывался и три дня до задержания проживал дома.

"Ни разу не попадал в поле зрения полицейских, на нем нет даже ни одной административки", - добавил Олег Жильцов в интервью, которое приводит Telegram-канал.

Примечание:

"Присяжные в Екатеринбурге оправдали уроженца Чечни Мовсура Хасаева", "Силовик рассказал о продолжении конфликта после драки в "Неолите", "Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Москве".

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