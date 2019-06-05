Уроженцы Армении задержаны по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

05 июня 2019, 18:11

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина во время драки в ночь на 2 июня в Красногорске. Всего по делу задержаны четыре человека. СМИ приводят имена трех граждан Армении, посольство этой страны заявило о готовности оказать содействие российским следователям.

Следственный комитет попросил об аресте предполагаемого убийцы бывшего бойца спецназа главного управления Генштаба Никиты Белянкина. Ходатайство будет рассматривать Красногорский городской суд, сообщили сегодня агентству РБК в пресс-службе Мособлсуда.

По версии следствия, в ночь на 2 июня 24-летний бывший спецназовец стал очевидцем конфликта между двумя группами лиц возле одного из кафе в городе Красногорске и вмешался в драку. Он попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, и сам получил удар ножом в область сердца, от которого умер. По факту происшествия следователи завели два уголовных дела — об убийства (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).

По поручению председателя СКР для оказания помощи в расследовании убийства в Московскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК России, уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства, говорится в сообщениях на сайте СКР от 3 июня.

4 июня следствие отчиталось о задержании двух мужчин, 1977 и 1982 годов рождения, а сегодня заявило о задержании еще двух человек. Одному из задержанных, который, по данным следствия, нанес смертельное ранение спецназовцу, уже предъявлено обвинение, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России. Также следствие сообщает, что по делу назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая, проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

В сообщениях СКР имена задержанных не указаны. При этом 4 июня СКР на своем канале в YouTube опубликовал видеозапись допроса одного из подозреваемых в убийстве продолжительностью 29 секунд. На кадрах мужчина смотрит в пол и молчит, единственное, что он сообщает — дату рождения, 12 октября 1977 года.

В драке, в которую вмешался Никита Белянкин, участвовала группа выходцев из Армении — они напали на двух посетителей кафе "Бир хаус", вытащили их на улицу и начали избивать, написал 3 июня, не указывая своих источников, "Коммерсант".

Однако, по словам отца убитого Алексея Белянкина, следователи, которые работали на месте инцидента, рассказали ему, что разыскивают уроженцев Армении.

"Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", — заявил Алексей Белянкин в интервью РБК еще 3 июня.

В посольстве Армении в России 4 июня заверили, что Армения будет всячески содействовать следственным органам России. "Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Вновь подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам РФ", — говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Facebook.

По данным "Московского комсомольца", в рамках дела задержаны 27-летний гражданин Армении Нарек Степанян, который работал барменом в кафе, где началась драка, экономист из Москвы Сурен Маркосян и безработный Сергей Ходжаян. По данным СМИ, как минимум двое из задержанных являются уроженцами Армении. Один из них был арестован в съемной квартире в Москве, другого сняли с самолета, который должен был выполнить рейс в Ереван, сообщила "Комсомольская правда".

По данным Telegram-канал Mash, двое подозреваемых дали показания против 42-летнего Сергея Ходжаяна, утверждая, что именно он достал нож и нанес смертельный удар. Однако адвокат Ходжаяна Олег Жильцов заявил, что его подзащитный - добропорядочный гражданин, который воспитывает троих детей и работает продавцом автозапчастей. Свою вину мужчина не признает, хотя и не отрицает, что в ночь на 2 июня был в баре. По словам адвоката, его подзащитный от следствия не скрывался и три дня до задержания проживал дома.

"Ни разу не попадал в поле зрения полицейских, на нем нет даже ни одной административки", - добавил Олег Жильцов в интервью, которое приводит Telegram-канал.