Адвокат избит силовиками в Баку

02 июня 2019, 01:49

Силовики в Баку избили адвоката Орхана Кенгерли, сообщили его коллеги. В отношении Кенгерли составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Информация том, что силовики в Баку избили адвоката, появилась в социальных сетях 1 июня.

"Решительно осуждаю избиение в 4-ом отделении полиции (Бинагадинского районного управления города Баку – прим. «Кавказского узла»). Требую немедленного возбуждения уголовного дела против тех, кто избил адвоката за выполнение профессиональных обязанностей, и заключил его под стражу, и избрать в отношении них меру пресечения в виде ареста», - написал на своей странице в социальной сети Facebook адвокат Эльчин Садыгов.

Насилию подвергся молодой адвокат, член Коллегии адвокатов Орхан Кенгерли, сообщило в тот же день "Радио Азадлыг".

"Орхан Кенгерли явился в отделение полиции для встречи с подзащитным. Он представил адвокатское удостоверение и ордер. Его оскорбили и потребовали выйти из отделения. Когда он выразил протест, 4-5 человек напали на него, избили и заключили в камеру, где находился его подзащитный. Его продержали там до вечера», - сообщило издание.

Орхан Кенгерли отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" инцидент, однако сообщил, что председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров «информирован об этом и примет необходимые меры».

«Атаку на любого адвоката расцениваю как атаку и на меня лично. Вопрос должен быть полностью расследован, и виновные (должны) понести наказание по всей строгости закона. Для этого все необходимые меры с нашей стороны принимаются и будут далее приниматься», - написал Анар Багиров на своей странице в социальной сети Facebook.

Адвокат Кенгерли «пытался без предъявления ордера осуществить незаконное вмешательство в процесс расследования с целью защиты своего знакомого, подозреваемого в краже», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

По его словам, в отделении адвокату указали на недопустимость незаконных действий, однако он оскорбил сотрудников правоохранительных органов и нарушил нормальный режим работы отделения.

Действия адвоката были запротоколированы по ст. 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках, дела направлено для рассмотрения в суд, сказал сотрудник ведомства.

Он также отметил, что Кенгерли, чтобы “обелить себя, распространяет предвзятые сообщения” и обратился в районную прокуратуру.

В МВД начато внутреннее расследование, добавил представитель пресс-службы.