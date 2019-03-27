27 марта 2019, 11:35

Солдат погиб в Нагорном Карабахе

Военнослужащий Нагорного Карабаха получил смертельное ранение вечером 26 марта при невыясненных обстоятельствах, сообщило сегодня Минобороны.

По данным ведомства, инцидент произошел в одной из воинских частей армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированной в северо-восточном направлении.

"При невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что 26 марта Минобороны Армении заявило о попытке азербайджанских военных приблизить свои позиции к армянским и о том, что они открыли огонь в ответ на предупреждение. Военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив о гибели своего солдата на другом участке фронта.

Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .

Примечание:

"Минобороны Азербайджана отрицает гибель четырех солдат", "Азербайджан сообщил о втором за сутки сбитом беспилотнике", "Ереван отверг заявления Баку о диверсии".

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