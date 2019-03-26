Около 240 соцработников в Грузии приняли участие в забастовке

26 марта 2019, 02:02

По всей Грузии около 240 социальных работников, занятых в сфере защиты женщин и детей, прекратили вести свои дела в рамках бессрочной забастовки с требованием улучшить условия труда, рассказала "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения независимых профсоюзов Грузии Раиса Липартелиани.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта социальные работники, которые требуют от Министерства здравоохранения улучшения условий своего труда, предупредили, что начнут забастовку 25 марта. 25 марта сотрудники Агентства соцобслуживания отказались выходить на работу в пяти городах Грузии. Правозащитники призвали МВД проверить сведения об угрозах увольнений бастующих соцработников.

8 февраля инициативная группа соцработников направила Минздраву список из 22 требований, в том числе увеличить зарплаты и штат сотрудников, обеспечить их транспортом, адаптировать центры соцобслуживания для людей с ограниченными возможностями и обустроить комнаты для конфиденциальных собеседований.

В Грузии социальные работники, занятые в сфере защиты женщин и детей, начали забастовку 25 марта. По словам заместителя председателя Объединения независимых профсоюзов Грузии Раисы Липартелиани, на работу 25 марта не вышли сотрудники социального управления по всей Грузии ("Кавказский узел" не может проверить сведения о том, действительно ли бастуют соцработники по всей стране).

“Всего в стране около 240 таких работников, которые ведут дела женщин и детей, подвергающихся насилию. У каждого из них примерно по 100-150 дел в месяц. Все эти дела на сегодня прекращены. Однако по ургентным происшествиям в виде исключения участники забастовки продолжат работать, если возникнет необходимость. Но это только в виде исключения”, - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Раиса Липартелиани.

Все требования бастующие разделили на две группы: связанные с улучшением тяжелых условий труда и направленные на создание эффективного и мгновенного обслуживания бенефициаров.

"Прежде всего, речь идет о зарплате, Сегодня она составляет у спецагентов 600 лари в месяц (242 доллара) после вычета налогов. Но половина этой суммы уходит на передвижение - они вынуждены в любое время суток выезжать по вызовам на такси”, - рассказала Липартелиани.

Соцработники также, по ее словам, требуют обеспечения мобильной связью, увеличения зарплат юристам, психологам и другим сотрудникам соцслужбы.

По словам Липартелиани, первые требования подали еще месяц назад, однако никаких мер предпринято не было.

"Был сформирован орган медиации (ведения переговоров), который не дал никаких результатов. Поэтому пришлось приступить к бессрочной забастовке, что позволено законодательством”, - заявила Липартелиани.

В медиативном органе со стороны государства при возникновении конфликта между работодателями и работниками должно участвовать Министерство труда, соцзащиты и здравоохранения, однако в данном случае медиация не сработала, отметил на своей странице в социальной сети Facebook председатель Профсоюза работников металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, заместитель председателя объединения профсоюзов Тамаз Долаберидзе.

"Следует отметить, что неэффективность процесса медиации полностью входит в ответственность министерства. Зачастую во время забастовок процесс медиации неэффективен. Мы неоднократно сталкивались с неэффективностью медиации, однако на этот раз работодателем является само Министерство, в компетенции которого входит эффективность медиации. И очень важно, чтобы с этим вызовом Министерство ответило бы достойно", - написал он.

Первый день забастовки начался в 10.00 по местному времени (09.00 мск) 25 апреля с акции солидарности других профсоюзов перед домом правительства Грузии, и продлился до 21.00 по местному времени (20.00 мск). С утра сегодня, 26 августа планируется возобновить акцию перед домом правительства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что четыре социальных работника уволены в Грузии после смерти ребенка в Тбилиси. Они навещали 4-летнюю девочку в неблагополучной семье реже, чем было нужно, заявил 30 января Минздрав Грузии.