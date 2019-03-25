Соцработники начали забастовку в Грузии

25 марта 2019, 12:19

Сотрудники Агентства соцобслуживания сегодня отказались выйти на работу в пяти городах Грузии, требуя от Минздрава улучшить условия их труда. Правозащитники призвали МВД проверить сведения об угрозах увольнений бастующих соцработников.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта социальные работники пригрозили забастовкой после того, как Минздрав Грузии, по их словам, не выполнил требования улучшить условия их труда.

8 февраля инициативная группа соцработников направила Минздраву список из 22 требований, в том числе увеличить зарплаты и штат сотрудников, обеспечить их транспортом, адаптировать центры соцобслуживания для людей с ограниченными возможностями и обустроить комнаты для конфиденциальных собеседований.

Сотрудники Агентства соцобслуживания Минздрава Грузии сегодня отказались выходить на работу. С утра они собрались около правительственной канцелярии в Тбилиси. Кроме того, соцработники не вышли на работу в Кутаиси, Рустави, Батуми и Зугдиди, передал корреспондент "Кавказского узла", который посмотрел эфир телекомпании "Рустави 2".

Неправительственные организации "Центр образования и мониторинга прав человека" (EMC) и "Ассоциация молодых юристов Грузии" поддерживают социальных работников и готовы защищать их права в суде, сообщил в эфире телеканала директор программы соцполитики EMC Котэ Эристави. "Эта забастовка будет продолжаться до тех пор, пока не выполнят их требования", - сказал Эристави.

Позицию соцработников поддерживает и Объединенный профсоюз Грузии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. "Профсоюзы разделяют все требования [бастующих] и призывают правительство к своевременному реагированию", - сказал он.

По данным EMC, соцработники планируют сегодня митинги в четырех городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Телави. В Тбилиси, кроме того, сегодня вечером запланирована акция в поддержку сотрудников агентства, сообщают "Новости-Грузия".

Работодатели, по данным организации, оказывали на соцработников давление, угрожая увольнениями и другими санкциями в случае забастовки. EMC направило МВД Грузии заявление с требованием "незамедлительно изучить факты возможного давления на соцслужащих". "Важно, чтобы социальные работники в полной мере могли реализовать свое право на забастовку", - цитирует заявление EMC издание.