Суд отправил ростовскую активистку под домашний арест

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 23 января определил срок ареста члена федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко в 1 месяц и 25 суток. Шевченко подозревается в причастности к нежелательной на территории России организации.

Как сообщал «Кавказский узел», активистку задержали 21 января после обыска. После допроса её оставили в изоляторе временного содержания. На следующий день, 22 января, суд не смог избрать меру пресечения, поскольку не располагал материалами дела.

Это первое дело по статье "осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной", заявила правозащитная организация Amnesty International. Статья предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

На заседании 23 января следователь Александр Толмачев ходатайствовал о домашнем аресте Анастасии Шевченко на 1 месяц и 25 суток, мотивировав это тем, что Шевченко обвиняется в преступлении, которое посягает «на основы конституционного строя и безопасность государства». "Законным и обоснованным" назвал ходатайство и прокурор Андрей Шаров. Представители обвинения заявили, что Шевченко может скрыться от правоохранительных органов в "одной из стран прибалтийского региона", поскольку у неё есть заграничный паспорт. При этом следователь сообщил, что загранпаспорт при обыске изъяли. Также обвинение предположило, что Шевченко может вступить в сговор с другими участниками "Открытой России", чтобы уничтожить доказательства.

Судья зачитал материалы ранее возбужденных административных дел по статье "Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации". В материалах, в частности, содержался рапорт начальника регионального Центра противодействию экстремизму о намерении Шевченко выехать одну из балтийских стран.

В январе 2018 года суд оштрафовал активистку на 5 тысяч рублей после участие в публичных дебатах, сама Шевченко назвала решение "политическим" и безуспешно пыталась опротестовать решение. В июле 2018 года мировой судья Октябрьского района Ростова-на-Дону оштрафовал ее на 5 тысяч рублей по той же статье, в августе 2018 года районный суд утвердил это решение. «Сначала человека привлекают дважды за административное правонарушение, и затем возникает основание для возбуждения уголовного дела", - пояснил ранее юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В свою очередь, адвокат Сергей Ковалевич настаивал на освобождении под подписку о невыезде, предложив также внести залог в 500 тысяч рублей. Сама Шевченко отметила, что у неё трое детей, двое из которых - несовершеннолетние, находящиеся на время ее пребывания в изоляторе под опекой бабушки. Третий ребенок, находится в специнтернате, поскольку нуждается в постоянном уходе.

"Я не хотела афишировать историю с тяжело больным ребёнком, но я её единственный опекун и только я бываю у неё по выходным. Она до пяти лет жила у меня, но потом органы опеки настояли, чтобы дочь находилась в этом учреждении, потому что она не может принимать пищу и говорить. В этом году ей будет 18 и её должны перевести в другое учреждение, без моего разрешения этот процесс нельзя начать. Мне нужно видеться с ней", — процитировало слова активистки издание donnews.ru.

В итоге суд решил поместить Шевченко под домашний арест до 17 марта, обосновав это тяжестью преступления. Активистке запрещено покидать жилище, общаться с кем-либо кроме адвоката и родственников, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

В июне 2018 года активистка стала участницей флешмоба против пенсионной реформы, выйдя на улицу без одежды с плакатом: "Обобрали до трусов". После этого правоохранители предупредили Анастасию Шевченко о недопустимости экстремизма.

"Мы будем обжаловать решение суда, если на это будет воля моей доверительницы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат. По его словам, согласно законодательству, обвинение должны предъявить в течение 10 дней после решения суда.

Отметим, что поддержать Шевченко в зал суда пришли местные активисты. Журналистка Полина Ефимова принесла в зал суда цветы. Подарить их конвой не разрешил, Ефимову удалили из зала, сообщил портал donnews.ru.

Кроме того, был удален активист Вячеслав Шумский. Причиной стали его упреки в адрес судьи, охраны и представителей обвинения. "Мне по-мужски стыдно за вас, столько человек на одну невинную женщину, абсурд", — привело издание слова Шумского.

Зарегистрированная в Великобритании организация Михаила Ходорковского "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания) были признаны Генпрокуратурой нежелательными на территории России в апреле 2017 года. Деятельность этих организаций, по мнению ведомства, способствует протестным выступлениям и дестабилизации внутриполитической ситуации, что угрожает "основам конституционного строя и безопасности государства".

Напомним, что обыски прошли 21 января у активистов "Открытой России" в Ростове-на-Дону - Антона Приходько, Елены Меньшениной, Ирины и Ольги Зениных. После обысков все они были отпущены в статусе свидетелей, со всех следователи взяли подписку о неразглашении обстоятельств дела.

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