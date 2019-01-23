Юристы сравнили дело Шевченко с преследованием Свидетелей Иеговы*

23 января 2019, 05:19

Возбужденное в Ростове-на-Дону дело против члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко не окажется уникальным, предупредили опрошенные "Кавказским узлом" юристы правозащитной группы "Агора". Для возбуждения дела против активистов "Открытой России" достаточно двух административных правонарушений за участие в деятельности "нежелательной организации", чтобы преследование человека переросло в уголовное, заявил Павел Чиков. Ситуация с активистами "Открытой России" похожа на преследование Свидетелей Иеговы*, у которых сначала запретили только саму организацию, но затем начали преследовать адептов, отметил Алексей Ладин.

Как информировал "Кавказский узел", 21 января член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко была задержана после обыска ее квартиры в Ростове-на-Дону. В отношении Шевченко возбуждено уголовное дело об осуществлении деятельности организации, признанной на территории России нежелательной (ст. 284.1 УК РФ). Санкции данной статьи УК РФ предусматривают наказание от двух до шести лет заключения. Это стало первым в России делом, возбужденным по данной статье.

Зарегистрированная в Великобритании организация Михаила Ходорковского "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания) были признаны Генпрокуратурой нежелательными на территории России в апреле 2017 года. Деятельность этих организаций, как считает надзорное ведомство, "направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства". Британская организация Open Russia Civic Movement или Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") включена в опубликованный на сайте Минюста России перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Условием для возбуждения уголовного дела по статье 284.1 УК РФ является обязательная административная преюдиция, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель и юрист Международной правозащитной группы «Агора», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Павел Чиков. «Это будет служить ключевым моментом в их рассмотрении. Статья 284.1 по своему действию похожа на ст.212.1, по которой привлекался Ильдар Дадин. Достаточно двух административных правонарушений, чтобы преследование человека переросло в уголовное», - сказал он.

7 декабря 2015 года суд в Москве признал виновным бывшего охранника и инкассатора Ильдара Дадина в неоднократном нарушении порядка проведения публичных акций. Дадин был приговорен к 3 годам лишения свободы. Это был первый приговор по статье 212.1 УК РФ.

По словам Чикова, таких составов преступлений, когда административная ответственность приводит к уголовной, в УК РФ несколько, и они есть не только по "политическим" статьям, но и по общеуголовным.

«Существует определенная последовательность действий правоохранительных органов: сначала человека привлекают дважды за административное правонарушение, и затем возникает основание для возбуждения уголовного дела. Причем большой сложности в доказывании вины не будет. Если, к примеру, за последний год Анастасия Шевченко дважды привлекалась к административной ответственности, то формально этого достаточно, чтобы объявить ее действия преступлением», - отметил он.

Большой сложности в доказывании вины не будет. Если, к примеру, за последний год Анастасия Шевченко дважды привлекалась к административной ответственности, то формально этого достаточно, чтобы объявить ее действия преступлением

Если брать по аналогии с похожими статьями УК РФ с административной преюдицией, то сложились правила предсказуемых действий следователя, рассказал Чиков. «Согласно им, следователь подшивает протоколы об административных проступках в обвинение. Хотя, вероятно, нужно будет ответить на вопросы, в чем конкретно заключалось участие в деятельности нежелательной организации, что такое «Открытая Россия», о которой идет речь, та эта организация или нет», - указал он.

В административной преюдиции имеются как минусы, так и плюсы, считает юрист. «Потому что наличие этого условия означает, что нельзя автоматически предъявить обвинение каждому, кто имел отношение к нежелательной организации. Из участников "Открытой России" к уголовной ответственности можно привлечь только тех, кто удовлетворяет формальным критериям, предварительно проявлял какую-либо активность, попавшую дважды под административное наказание», - пояснил Чиков.

По его словам, что касается административных дел за участие в нежелательной организации, то здесь уже сложилась судебная практика. «Против активистов "Открытой России" было несколько десятков таких дел за последние 2-3 года. У нас не было возможности проанализировать их, чтобы понять, какие именно виды деятельности суд расценивал как продолжение участия в нежелательной организации, потому что "Открытая Россия" защищалась своими силами. Но довольно очевидно, что в большинстве случаев это участие в каких-то публичных акциях, членство в федеральном совете и причастность к мероприятиям "Открытой России», - отметил юрист.

Он также указал на некоторое сходство в привлечении к уголовной ответственности за осуществление деятельности нежелательных организациях с преследованием за участие в экстремистских и террористических организациях.

«Сначала ту или иную организацию Верховный суд РФ запрещает, а затем те люди, чье членство доказали, привлекаются к уголовной ответственности. Но в данном случае административных предупредительных мер нет, сразу следует уголовное наказание. А в случае с участием в экстремистским сообществом вообще может быть так, что никакой организации не существует, а людей сначала привлекали за якобы экстремистскую деятельность, а потом уже некую организацию объявляют запрещённой», - рассказал Чиков.

Причастность к запрещенной организации выясняется на основе анализа высказываний

Учитывая особенности правоохранительной и судебной систем России, трудно сделать однозначный прогноз по поводу того, в какую сторону пойдет правоприменительная практика по ст. 284.1 УК РФ, заявил юрист «Агоры» Алексей Ладин.

В качестве примера он указал и на историю со Свидетелями Иеговы*. «Сначала запрещали местные религиозные организации, затем централизованную, но при этом говорили, что приверженцев самого учения преследовать не будут. Но в настоящее время к уголовной ответственности привлекают адептов этого учения безотносительно их участия в конкретных запрещенных организациях», - сказал юрист "Кавказскому узлу".

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. После запрета организации против верующих Свидетелей Иеговы* могут возбуждаться уголовные дела за нарушения антиэкстремистского законодательства, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

По его словам, в делах об участии в экстремистских и террористических организациях главную роль играет лингвистическая экспертиза, которая даёт заключение о той или иной литературе или высказывании как имеющем отношение к идеологии запрещенной организации.

«Для обвинения не имеет принципиального значения, грубо говоря, членский билет запрещенной организации. Эксперты могут сделать вывод о причастности какого-то человека к ней на основе исследования его высказываний либо распространения текстов, которые схожи с текстами той организации», - подчеркнул Ладин.

"Кавказский узел" также писал, что Amnesty International уже назвала дело Шевченко "опасным прецедентом", отметив, что "в последние годы российские власти проводят политику удушения и уголовного преследования несогласных".

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.