Amnesty International назвала "опасным прецедентом" дело Анастасии Шевченко

23 января 2019, 03:37

Российские власти впервые использовали репрессивный закон о «нежелательных организациях» для уголовного преследования ростовской активистки Анастасии Шевченко, заявила Amnesty International. Активистке грозит до шести лет лишения свободы в случае признания виновной, отметили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко была задержана после обыска ее квартиры в Ростове-на-Дону. Дело в отношении Шевченко возбуждено по статье 284.1 УК России (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Данная статья предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Это стало первым в России делом, возбужденным по данной статье.

Анастасия Шевченко, координатор движения «Открытая Россия», была обвинена по уголовной статье об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной. До настоящего времени нарушители закона о «нежелательных организациях» наказывались в административном порядке, говорится в релизе, опубликованном 22 января на сайте правозащитной организации Amnesty International.

«В последние годы российские власти проводят политику удушения и уголовного преследования несогласных. Движение «Открытая Россия» стало новой жертвой этой кампании подавления», - заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, слова которой приводятся в релизе.

«Весьма тревожно, что создаётся новый прецедент: это дело стало первым случаем, когда активист привлекается к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом за предполагаемое сотрудничество с «нежелательной организацией». При широком применении эта практика будет иметь далекоидущие последствия для права на свободу выражения мнений - власти расширяют свой арсенал для уголовного преследования правозащитников и активистов в России», - добавил она.

"Кавказский узел" также сообщал, что два сторонника движения "Открытая Россия" провели 21 января пикет в Волгограде в поддержку Анастасии Шевченко. Они также подвергли критике признание движения нежелательной организацией.