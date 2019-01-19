19 января 2019, 21:41

Жители Чечни приняли участие в крещенских купаниях

Два места для крещенских купаний были оборудованы на реке Терек в Чечне. К обеспечению безопасности на воде были привлечены 49 спасателей, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, купели были организованы на окраинах районных центров Наурская и Шелковская, где компактно проживают около 3 тысяч русскоязычных жителей республики.

"Купели для крещенских купаний на реке Терек были оборудованы специальными поручнями для входа в воду. Здесь же развернули обогреваемые палатки для переодевания, где имелись термосы с горячим чаем, также работали полевые кухни. К обеспечению безопасности на воде были привлечены 49 спасателей и 11 единиц техники. Также использовались две моторные лодки - на случай возникновения непредвиденных ситуаций", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель регионального МЧС.

Окунуться в купелях на реке Терек пришли более 200 человек. Вместе со спасателями при проведении крещенских купаний дежурили сотрудники МВД и врачи. Каких-либо ЧП не было, проинформировали в ведомстве.

Всего в Чечне насчитывается восемь православных храмов и часовен. В русской общине Грозного состоит около 9 тысяч человек. В райцентрах Наурская и Шелковская проживают около 1500 и более 1000 человек. Православными храмами в Чечне заведует Махачкалинская епархия Русской православной церкви, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

Крещенские купания были организованы местными администрациями. "Для удобства участников религиозного обряда была организована доставка людей на Терек и обратно автобусами. От храма Рождества Христова до купели на Тереке больше трех километров. Для доставки людей туда и обратно были выделены несколько автобусов", - отметили в префектуре Наурского района.

Примечание:

"Жители Кабардино-Балкарии отметили Крещение", "Священник на Ставрополье отстранен за грубость при крещении", "Жители юга России сегодня отмечают канун Рождества".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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