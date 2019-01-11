Убийство в Назрани напомнило о натянутых отношениях белхароевцев с Евкуровым

11 января 2019, 13:05

Убийство Ибрагима Белхароева произошло на фоне отсутствия конфликтов баталхаджинцев с другими вирдами, сообщил представитель вирда шейха Батал-хаджи. Белхароев пользовался авторитетом у жителей Ингушетии и Чечни, но с властями Ингушетии у белхароевцев "натянутые отношения", рассказали жители республики.

Как писал "Кавказский узел", правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани, его водитель получил ранения. По данным следствия, в нападении участвовали несколько человек. Пользователи соцсетей предположили, что убийство не связано с бытовыми причинами, поскольку Белхароев был близок с руководством Чечни.

Род Белхароевых назвала ранее "небольшим, но очень сплоченным вирдом, к тому же близким к Рамзану Кадырову" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы и член совета ПЦ "Мемориал" Екатерина Сокирянская.

Никакие конфликты убийству Ибрагима Белхароева не предшествовали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель вирда шейха Батал-хаджи Умар. "Чтобы такое убийство совершить, [поводом] должна быть кровная месть, или должны быть задеты честь или достоинство. Не было конфликта или же чего-то иного, где была бы задета честь или достоинство членов нашего вирда. Среди наших людей не было и кровников", – сказал он.

Возможной целью убийства Умар назвал попытку "расколоть ситуацию в республике" либо "навредить" вирду.

Пользователи соцсетей ранее высказали мнение, что убийство совершено с целью внести раздор между мусульманами или посеять "межвирдовую" рознь.

"Ибрагим не был политиком. Да, он общался с Рамзаном Кадыровым. Это все знают, и этого никто не скрывал. Деятельность Ибрагима можно назвать социально-общественной. И в плане этой деятельности он имел общение и с политиками, и с представителями органов власти как Чечни, так и Ингушетии. Он был "дипломатом", с ним можно было обсуждать многие проблемы и договориться по самым разным вопросам", – рассказал представитель вирда.

30 миллионов рублей за достоверную информацию о заказчиках или исполнителях убийства предлагает не семья Белхароевых, а последователи Батал-Хаджи, готовые пожертвовать свои средства, чтобы заплатить за информацию, уточнил Умар. "Наш вирд объединяет более 30 тысяч человек", – сказал он.

6 января родственники Ибрагима Белхароева объявили вознаграждение в 30 миллионов рублей за информацию об убийстве.

Ибрагим Белхароев был известным и влиятельным среди жителей Ингушетии и Чечни, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. "Ибрагим был влиятельным человеком, его связи с Рамзаном Кадыровым подчеркивали его независимость в действиях. Надо отметить, что с главой Чечни также поддерживал отношения и отец Ибрагима Султан-Хаджи Белхароев, который скончался в Москве после инсульта в октябре 2017 года. Гибель Ибрагима – большой удар не только для семьи Белхароевых, но и для всего вирда", – сказал правозащитник.

По его предположению, заказчики убийства пытались подорвать авторитет семьи Белхароевых. "Навряд ли убийством Ибрагима они достигнут этой цели. Белхароевых много. Умер Султан, убили Ибрагима. Но есть еще братья, у каждого сыновья, внуки. Особыми связями они не обладают, семья эта влиятельна в первую очередь как потомки Батал-Хаджи. Ни Султан, ни Ибрагим не являлись шейхами, они не имели дипломов о религиозном образовании. Это не значит, что они не были осведомлены в исламе, но их религиозный авторитет идет именно от их семейной традиции", – пояснил Магомед Муцольгов.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX – начале XX века. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-Хаджи". Сам Ибрагим Белхароев не получил религиозное образование и не был шейхом.

Водитель Белхароева получил 12 ранений

Видеокамеры вблизи места убийства установлены, но с вечера 30 декабря 2018 года они были выключены, сообщил представитель вирда Умар. "Возможно, это совпадение. Однако я склонен полагать, что это не случайное совпадение. Но есть частные камеры. Ищем, машина не иголка, тем более это случилось поздно ночью, машин на дорогах не так уж и много", – сказал он.

По его предположению, подрыв машины Белхароева в 2016 году также был покушением на его жизнь.

Ранее на Ибрагима Белхароева покушались дважды. В мае 2016 года стало известно, что рядом с домом Белхароева был взорван его автомобиль. Суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве и приговорил его к 3,5 года колонии. В сентябре 2008 года Ибрагим Белхароев был ранен в Назрани при взрыве автомобиля.

"Осудили одного человека, и отсидел он срок по статье "порча имущества". Но ведь у него были соучастники, которые до сих пор так и не установлены. В отношении этих лиц было выделено уголовное дело", – пояснил Умар.

Магомед Муцольгов убежден, что убийство Ибрагима Белхароева было заказным. "Учитывая то, что преступление совершилось практически в центре Назрани, на перекрестке улиц Осканова и Пионерской, недалеко от школы № 2, убийцы наверняка знали о существовании видеокамер и на перекрестке, и у здания школы, и тем не менее действовали нагло", – предположил правозащитник.

По его мнению, нападавшие знали, по какому маршруту поедет Ибрагим Белхароев. "Водитель, который остался чудом жив, получил 12 пулевых ранений. Сколько пуль было выпущено в Ибрагима, родственники не сообщили. Судя по всему, убийца был не один, огонь по машине велся из двух автоматов", – сказал Магомед Муцольгов.

Передача дела в главное следственное управление по СКФО свидетельствует о сомнениях главы СКР в справедливом расследовании этого дела в Ингушетии, считает правозащитник. "Не думаю, чтобы в Ингушетии не было следователей высокого класса, способных раскрыть такое преступление", – сказал Муцольгов.

31 декабря 2018 года дело об убийстве Белхароева по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было передано в главное следственное управление Следственного комитета по СКФО.

Отношения Белхароевых с властями ухудшились во время правления Евкурова

У семьи Белхароевых "натянутые отношения" с руководством Ингушетии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности один из жителей селения Сурхахи, в котором проживают Белхароевы.

"С прежним президентом, Муратом Зязиковым, отношения складывались нормально. Белхароевы учредили "Орден Батал-Хаджи Белхороева" I, II и III степени. Им награждаются те, кто, по их мнению, имеет заслуги перед братством и ингушским народом. Так вот, первыми Орденом Батал-Хаджи Белхороева I степени были награждены [предприниматель] Михаил Гуцериев и Мурат Зязиков", – рассказал житель Сурхахи.

По его словам, после того, как Юнус-Бек Евкуров в 2008 году стал главой республики, отношения между баталхаджинцами и властными структурами "дали трещину", и на похоронах Султана Белхароева глава Ингушетии не присутствовал.

Представители семьи Белхароевых способны оппонировать власти и отстаивать свои позиции, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Зима Бачалова-Саутиева.

"Я хорошо знакома с двумя братьями, с которыми мне приходилось общаться по долгу службы, – Ибрагимом и Ахмедом. Это справедливые и мужественные люди. Имея свою точку зрения, свое жизненное кредо, они никогда не пойдут на сделку с собственной совестью во благо власть имущих. Они никогда ни перед кем не прогибаются. Не всем такая принципиальность и твердость в убеждениях по нраву", – сказала адвокат.

Она подчеркнула, что Ибрагим Белхароев был тверд и в религиозных убеждениях. "Он говорил, что если те же ваххабиты призывают к наступательному джихаду, если есть движение, призывающее в борьбе за веру убить человека, – это не ислам. И он не боялся ни перед кем отстаивать свою точку зрения", – рассказала Зима Бачалова-Саутиева.

По ее словам, Ибрагим Белхароев занимался благотворительностью, но старался, чтобы об этом не знали те, кто получал от него помощь. "Сиротам и больным помогал анонимно и просил не афишировать эту сторону его жизни. Я знаю многих, кому он помогал, и эти люди зачастую даже не знали, кто именно им перечислил деньги на лечение или же доставил продукты", – рассказала женщина.

Белхароев умел разрешать чужие конфликты, и его уважали даже люди намного старше него, сообщила Бачалова-Саутиева. "Но не всем это нравилось, очевидно. Было два покушения на его жизнь, третье оказалось роковым", – сказала она.