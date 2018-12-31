Глава охраны Сержа Саргсяна вышел из-под стражи

31 декабря 2018, 08:38

Суд в Ереване принял решение освободить под залог бывшего начальника президентской охраны Вачагана Казаряна.

Как писал "Кавказский узел", Вачаган Казарян, руководивший охраной бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан в июне по подозрению в незаконном обогащении и сокрытии доходов. 12 декабря суд продлил его содержание под стражей еще на два месяца, защита не согласилась с этим решением. 28 декабря апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции о продлении ареста Казаряну.

Супруга Казаряна Рузанна Бегларян находится под подпиской о невыезде по аналогичному обвинению. Также они подозреваются в отмывании денег, сообщило 26 ноября следствие.

Заседание Ереванского суда первой инстанции общей юрисдикции, на котором рассматривалось ходатайство защиты Казаряна, состоялось поздно вечером 29 декабря, сообщил 30 декабря корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Армен Арутюнян.

Суд удовлетворил ходатайство, изменив Казаряну меру пресечения с ареста на освобождение под залог. Сумма залога составила 50 миллионов драмов (около 103 тысяч долларов США).

После внесения залога Казарян вышел на свободу, уточнил адвокат.

Отметим, в своей апелляционной жалобе защита Казаряна предлагала освободить его под залог в пять миллионов драмов (более 10 тысяч долларов США).

После двух президентских сроков Серж Саргсян вновь стал руководителем страны, но уже в статусе премьер-министра. В результате массовых протестов Саргсян подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".