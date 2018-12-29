Суд отказался освободить Казаряна

29 декабря 2018, 03:05

Суд в Ереване отказал защите в апелляционной жалобе и оставил бывшего начальника президентской охраны Вачагана Казаряна под стражей, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в июне Вачаган Казарян был задержан по подозрению в незаконном обогащении и сокрытии доходов. В конце июля его освободили под залог, однако в ноябре суд вновь постановил арестовать Казаряна. 13 декабря его содержание под стражей было продлено судом на два месяца, защита не согласилась с этим решением. Его супруга Рузанна Бегларян находится под подпиской о невыезде по аналогичному обвинению.

26 ноября следствие сообщило о том, что Вачаган Казарян и Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег, сэкономленных на уплате налогов.

Апелляционный суд 28 декабря поддержал решение суда первой инстанции продлить арест Казаряну, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Армен Арутюнян.

По его словам, защита предложила избрать для него альтернативную меру пресечения и освободить Казаряна под залог в пять миллионов драмов (более 10 тысяч долларов). Суд отказался удовлетворить это ходатайство защиты, отметил адвокат.

"Не могу сказать, чем суд обосновал отказ, так как пока не получено решение апелляционного суда", - сказал Арутюнян. Защита готовит жалобу в Кассационный суд, отметил он.