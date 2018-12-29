"Репортеры без границ" заявили о новой волне преследования журналистов в Азербайджане

29 декабря 2018, 04:18

В Азербайджане участились случаи преследования журналистов, выступающих с критикой властей, заявила международная организация в защиту свободы журналистов «Репортеры без границ» (РБГ). Правозащитники призвали международное сообщество не оставаться в стороне, чтобы остановить репрессии против представителей СМИ.

Пока мир готовился к празднованию Нового года, в Азербайджане вновь начались преследования журналистов, выступающих с критикой власти, говорится в заявлении РБГ, распространенном вечером 28 декабря (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Всего через несколько дней после того, как журналист Хадиджа Исмайлова была приговорена к "астрономическому" штрафу, власти Азербайджана выдвинули новые обвинения против содержащегося в тюремном заключении блогера Мехмана Гусейнова и начали судебный процесс над главным редактором сайта criminalaz.com Анаром Мамедовым, а редактору новостного веб-сайта Bastainfo.com Мустафу Гаджибейлу предъявлены обвинения, в том числе в публичных призывах против государства, отмечается в сообщении.

21 декабря Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск министерства налогов Азербайджана к журналистке Хадидже Исмайловой и обязал ее выплатить штраф в 26 тысяч долларов. Ответчица сочла это попыткой ограничить ее сотрудничество с западными СМИ. Представитель ОБСЕ осудил преследование Исмайловой. Мехман Гусейнов, осужденный по обвинению в клевете на полицейских, должен был выйти на свободу в марте 2019 года, но 26 декабря был заподозрен в избиении сотрудника колонии. Критику режима хотят помешать выйти на свободу, заявили правозащитники. 30 ноября главному редактору оппозиционного сайта Bastainfo.com Мустафе Гаджибейли предъявили обвинения в публичных призывах, направленных против государства, превышении должностных полномочий и должностном подлоге. В ноябре главному редактору сайта "Criminalaz.com" Анару Мамедову были предъявлены такие же обвинения.

Эта новая атака доказывает, что власти будут продолжать "охотиться за критическими голосами", отметил глава отделения РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханн Бир. "Давно пора привлечь к ответственности Баку и рассмотреть вопрос о целенаправленных санкциях в случае продолжения репрессивной политики", - приводятся его слова в заявлении.

"Азербайджан занял 163 место из 180 в рейтинге свободы прессы РБГ в 2018 году. Основные критические СМИ заставили замолчать или изгнали, основные независимые новостные сайты заблокированы, не менее десяти журналистов находятся в заключении", - говорится на сайте РГБ.

Преследование журналистов за освещение общественно значимых событий недопустимо, считает эксперт в области права медиа Алескер Мамедли.

«В начале июля практически одновременно произошли события, взбудоражившие общество, – блэкаут, оставивший страну без электричества на несколько часов, и покушение на главу второго по величине города в Азербайджане. В условиях отсутствия официальной убедительной информации, объясняющей эти события, СМИ писали о своих предположениях, в том числе, о различных версиях, приводили расхожие мнения", - напомнил он корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 3 июля после аварии на электростанции в Мингячевире остались без света Баку и Сумгаит, а также Ширван, Гянджа, Агдаш и другие районы Азербайджана. В тот же день произошло покушение на главу Гянджи Эльмара Велиева. За публикации в социальных сетях относительно сбоев в подаче электроэнергии и покушении на главу Гянджи в административном порядке были арестованы 14 пользователей социальных сетей. Генпрокуратура потребовала закрыть ряд сайтов, в том числе bastainfo.com. В связи с публикациями на этом сайте и на criminalaz.com было возбуждено уголовное дело о намеренной публикации лживых сведений.



Обвинения в «антигосударственных призывах» не могут основываться на произвольных интерпретациях, считает Мамедли. "Призывы должны содержать побуждение к каким-то «конкретным действиям»... сайты преследуемых журналистов не содержали таких призывов", - сказал он.

"Кавказский узел" не располагает комментариями властей Азербайджана относительно заявления «Репортеров без границ» о преследовании граждан по политическим мотивам.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Хадиджи Исмайловой.

