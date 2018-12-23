Представитель ОБСЕ осудил преследование Хадиджи Исмайловой 

23 декабря 2018, 23:34

Продолжающееся преследование журналистки Хадиджи Исмайловой в Азербайджане наносит ущерб свободе выражения мнений в стране, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября 2017 года Хадиджа Исмайлова узнала о блокировании своего счета в коммерческом банке Кapitalbank. Арестовать счет попросил через суд департамент локальных доходов Минналогов Азербайджана. 19 декабря Исмайлова сообщила об аресте еще одного ее счета. Журналистка назвала надуманными обвинения в неуплате налогов и пообещала продолжать разоблачать коррупцию азербайджанских чиновников. 21 декабря 2018 г. Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск министерства налогов Азербайджана к журналистке Хадидже Исмайловой и обязал ее выплатить штраф на 26 тыс. долларов. Ответчица сочла это попыткой ограничить ее сотрудничество с западными СМИ.

Хадиджа Исмайлова известна журналистскими расследованиями на тему коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года она была приговорена к 7,5 годам заключения по обвинениям в экономических преступлениях. В мае 2016 года Верховный суд заменил ей реальный срок на 3,5 года условного, с испытательным сроком пять лет. Исмайлова вины не признала. Журналистка подала жалобу в Европейский суд по правам человека на запрет покидать Азербайджан.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность в связи с решением суда в Азербайджане, обязывающим журналистку-расследователю Хадиджу Исмайлову выплатить высокий штраф за предполагаемую налоговую задолженность.

«Глубоко беспокоит то, что Хадиджа Исмайлова продолжает сталкиваться с трудностями со стороны государственных учреждений, которые мешают ее профессиональной деятельности в качестве журналиста. В последние годы ей приходилось испытывать многочисленные случаи преследования и запугивания за ее критические репортажи», - приводятся слова Дезира в сообщении, распространенном его офисом 22 декабря.

Он призвал положить конец этой практике, которая наносит «ущерб свободе выражения мнений в стране».

21 декабря Бакинский административно-экономический суд по иску Министерства налогов обязал Исмайлову выплатить штраф в размере более 23 тысяч евро за предполагаемую неуплату налогов, в период ее работы главой местного бюро «Радио Свобода».

В свою очередь Исмайлова указывает на то, что она не несла ответственности за финансы на «Радио Свобода». Кроме того, аналогичные обвинения налоговая администрация предъявила самой «Радио Свобода».

С другой стороны, согласно межправительственному соглашению «Радио Свобода» в Азербайджане была освобождена от уплаты налогов.

Ранее в декабре 2017 года представитель ОБСЕ выразил обеспокоенность по поводу приостановки банковских счетов Исмайловой и призвал власти обеспечить, чтобы журналистка имела доступ ко всем своим финансам и могла возобновить неограниченные поездки, говорится в заключение пресс-релиза.

Глава Центра политических и экономических исследований FAR Centre Хикмет Гаджизаде уверен, что Исмайлову преследуют за журналистские расследования фактов коррупции в правящей элите Азербайджан

«Хадиджа Исмайлова активно участвует в разоблачении фактов коррупции в высших эшелонах власти. Поэтому она периодически становится объектом все новых форм давления. Были вмешательства и ее частную жизнь, ее и арестовывали, и запретили выезд из страны, но продолжает работу и вот теперь на нее применили финансовые санкции, чтобы причинить ей материальные лишения, не получать гонорары, денежные премии международных организаций. Однако мишенью является не только Исмайлова. Власти оказывают прессинг не только на журналистов, но и на всех гражданских активных людей, чтобы держать под контролем все общество», - сказал Гаджизаде в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

В сентябре 2017 года Хадиджа Исмайлова за разоблачение коррупции была удостоена двух международных премий - фонда Right Livelihood и премии Алларда.

Репрессивный курс, продолжил он, наиболее усилился и не прекращается после событий в Киевском майдане 2014 года.

«Из Кремля убедили власти Азербайджана взять под контроль гражданское общество, поскольку через него якобы перетекают финансовые потоки с Запада оппозиции. После этого и начался натиск на гражданское общество, которое, по сути, на сегодняшний день разгромлено и подавлено. Страну покинули доноры, приостановлена реализация просветительских, исследовательских и мониторинговых проектов», - сказал Гаджизаде.

По его словам, власти продолжают репрессивную критику, несмотря на критические заявления со стороны международных организаций.

«Режим ставит на одну сторону чаши весов порчу своего имиджа в мире, а с другой риски потери контроля за общества, сопряженные с угрозой потери власти. Поэтому власти, несмотря на международное давление, продолжают аресты и преследования оппонентов», - сказал Гаджизаде.

Он считает, что серьезно на власть могут повлиять лишь санкции со стороны Запада.

«Однако сейчас в мире столько проблем, что Западу не до демократии в Азербайджане. Им приходится довольствовать удовлетворением собственных геополитических и энергетических интересов», - сказал эксперт.

Власти Азербайджана отрицают преследование граждан по политическим мотивам.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Хадидже Исмайловой.