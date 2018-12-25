Жители Чечни и представители общин сочли невозможным разрешение спора о границе с Ингушетией по шариату

25 декабря 2018, 05:48

В споре о границе между Чечней и Ингушетией стоит согласиться с решением Конституционного суда России. Решение шариатского суда по этому вопросу будет столь же ангажированным, как и вердикт светского суда, полагают опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни и выходцы из республики.

Как информировал "Кавказский узел", Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд, чтобы установить, как проголосовал каждый из парламентариев по вопросу соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил активистов в запугивании ингушских депутатов, назвав заседание шариатского суда попыткой психологического давления на "неправильно голосовавших" парламентариев. Суд планировал определить, было ли голосование сфальсифицировано, но на заседание 15 декабря пришли 10 из 30 депутатов республиканского парламента. Они рассказали, что голосовали против закона о границе с Чечней.

Спор о границе между республиками сопровождается ангажированными решениями

Вопрос по поводу чечено-ингушской земли сопровождается ангажированными решениями, в связи с чем становится сложно говорить об отсутствии заинтересованности, объективности и беспристрастности любых решений, выносимых будь то светскими или шариатскими судами, считает преподаватель Чеченского госуниверситета, попросивший не называть его имени.

"В целом думаю о бесперспективности шариатского суда по землям. Изначально была очевидна ангажированность судебных решений, однако кажется, что шариатский суд идет вдогонку. О шариатском суде, если говорили бы изначально, может, стоило бы прислушаться. Но был парламент, был Конституционный суд... После стольких решений я не вижу перспектив разрешения ситуации по шариату. Я соглашусь с решением Конституционного суда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

6 декабря Конституционный суд (КС) России, вопреки вынесенному ранее вердикту КС Ингушетии, признал законность соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик.

По его словам, он согласился бы на решение шариатского суда, даже если бы оно противоречило его собственной позиции. "Без проблем, так как считаю, что принадлежность территорий, в данном случае между своими же народами, не принципиальна", - отметил он.

Студент одного из московских вузов, выходец из Чечни Хамзат заявил "Кавказскому узлу", что между светским и шариатским судом предпочтение отдал бы Конституционному суду.

"Скорее бы выбрал решение Конституционного суда, являясь человеком современных взглядов. Считаю, что эти земли должны остаться у ингушей... Мы - один народ, и этот кусок земли не должен вставать между нами", - сказал Хамзат.

Доверия не вызывают решения судов как светских, так и религиозных

Шариатское разбирательство в вопросе легитимности соглашения о разделе границы невозможно, считает журналист Сасланбек Исаев. "Я полагаю, что там шариатское разбирательство в принципе невозможно, потому что ни светская Чеченская Республика, ни светская Ингушетия не могут выступать сторонами в деле. Есть население, которое оттуда выселено и которому не дали туда вернуться. Чтобы там было справедливое шариатское разбирательство, необходимо вернуться потомкам тех, которые оттуда были высланы в 1856, в 1944 годах. Эти земли должны быть заселены, а затем разбираться и спрашивать у орстхоевцев, где они хотят жить", - сказал Исаев "Кавказскому узлу".

Деление чеченцев и ингушей на две нации Исаев считает процессом искусственным, однако необратимым. "Формирование политической нации - это трудный, болезненный процесс. До вчерашнего дня мы были автохтонным обществом, народом, вайнахами. Сейчас на карте Северного Кавказа появились две республики, и формируются две нации... Когда это все закончится, будет один народ, который формирует две политические нации", - полагает журналист.

Доверия нет к любым судебным решениям, будь то светским или религиозным, заявил чеченский журналист Али "Кавказскому узлу". "В наших регионах я не доверяю никаким судам - ни светским, ни шариатским", - сказал он.

При этом журналист полагает, что вопрос границы должен быть снят "путем полной интеграции и размытия понятий чеченец и ингуш". "Эти два понятия должны раствориться в слове "вайнах". Но отвечая все же на прямо поставленный вопрос, скажу, что решать этот вопрос по шариату - это как при помощи правил русского языка решать уравнение по математике. Поскольку эти границы чертили секуляристы, шариат там не при чем", - заявил Али.

Вопрос не будет снят, даже если шариатский суд в разных субъектах примет идентичное решение, полагает журналист. "Пока существуют реакционеры, считающие ингушей отдельной нацией и ведущиеся на провокации, этот конфликт будет продолжаться, вне зависимости от того, что примет суд. Решение лишь отсрочит очередной конфликт, может, еще на 20-25 лет... Шариатский суд не имеет никакой власти в России", - считает он.

Шариатский суд может признать решение парламента Ингушетии не соответствующим исламу, однако обеспечить исполнение вердикта своими средствами не сможет, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Вопрос по шариату может быть разрешен лишь в случае, когда судебный процесс проходит в одном месте, где рассматривается позиция обеих сторон и выносится единое решение, заявил "Кавказскому узлу" на условиях анонимности выпускник исламского университета города Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чеченец по национальности. "Судьи должны собираться в одном месте и выслушать доводы всех сторон и только после этого принимать решение", - сказал он.

Вопрос мог быть разрешен по шариату, "если бы стороны согласились на любое решение, какое бы ни было принято", однако в этом случае "решение должно выноситься людьми, имеющими безупречный авторитет" в обоих обществах, считает житель Чечни Заурбек. "Конечно, с шариатом, каким бы ни было решение, я согласен. Вопрос только в том, есть ли те достойные люди, которые будут выносить решения по шариату?" - сказал Заурбек "Кавказскому узлу".

Чеченские историки сочли бесперспективным решение по шариату спора о границе с Ингушетией

Вопрос между двумя республиками по вопросу границы исчерпан после решения Конституционного суда России, считает доктор исторических наук, профессор кафедры "Отечественная история и политология" Чеченского государственного университета Мовсур Ибрагимов. "Мы живем в светском государстве, у нас одна Родина, страна, Конституция. Если появляются проблемы такого характера, они решаются или на уровне регионов, а если регионы не находят общего языка, то есть федеральная власть и есть Конституционный суд... Сейчас нет никакой необходимости возвращаться к шариатскому суду, потому что, на мой взгляд, вопрос закрыт решением КС РФ", - сказал ранее Ибрагимов "Кавказскому узлу".

Решение спора о чечено-ингушской границе по шариату является бесперспективным для выступившей с такой инициативой стороны, полагает этнограф, кандидат исторических наук, доцент ЧГУ Сайпуди Натаев. "Шариат везде одинаков, нормы одни, но вопрос сложен потому, что шариат подразумевает чистоту, а здесь политические интересы взаимоисключают эту чистоту... Истцом могут быть физические лица, жители населенного пункта, которые проживали на спорных территориях", - отметил ранее Натаев "Кавказскому узлу".

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Кавказский узел" ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".